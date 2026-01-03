Milei celebró la captura de Maduro y la calificó como "la caída de un dictador y narcoterrorista"

El presidente Javier Milei celebró la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, luego de que su par estadounidense, Donald Trump, confirmara que el líder chavista fue detenido tras una operación militar llevada a cabo en el país caribeño.
El presidente Javier Milei respaldó la operación militar ordenada por Donald Trump que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Denunció sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional, celebró el fin del régimen chavista y reclamó la asunción de Edmundo González.
El mandatario argentino expresó su respaldo a la ofensiva y calificó el hecho como un punto de inflexión para la región.
La primera reacción de Milei se produjo a través de sus redes sociales. En su cuenta personal de X, el Presidente publicó un mensaje breve y contundente: “La libertad avanza. Viva la libertad, carajo”, en referencia directa al anuncio realizado por Trump.
Poco después, en una entrevista televisiva con LN+, Milei profundizó su postura y definió la captura de Maduro como “la caída de un dictador, de un terrorista y de un narcotraficante que quiso aferrarse al poder”.
Durante la entrevista, el Presidente argentino volvió a cuestionar la legitimidad del gobierno venezolano y sostuvo que Maduro “usurpó el poder” mediante maniobras electorales fraudulentas. “Venía trampeando las elecciones. La última fue una derrota muy fuerte, pero aun así quiso quedarse aferrado al poder”, afirmó.
Milei también apuntó contra los presuntos vínculos internacionales del líder chavista. Según denunció, Maduro mantuvo conexiones con organizaciones como Irán, Hezbollah y Hamas, además de las disidencias de las FARC.
Asimismo, lo acusó de haber interferido en procesos electorales de distintos países de la región, entre ellos Argentina, Colombia, México y Bolivia.
“El motivo central por el cual Estados Unidos lleva adelante esta operación es que Maduro es un narcoterrorista. Cumplió un rol similar al que tuvo Cuba en los años 70, exportando comunismo y terrorismo”, aseguró Milei, y concluyó: “Es una excelente noticia para el mundo libre”.
Consultado sobre el escenario que se abre tras la captura de Maduro y los bombardeos que precedieron a la operación, Milei consideró que Venezuela quedó “debilitada” y remarcó que el paso siguiente debería ser el retorno a la institucionalidad democrática.
En ese sentido, sostuvo que Edmundo González, reconocido por varios países como el legítimo ganador de las elecciones presidenciales de 2024, “debería asumir el poder”. Además, afirmó que “los cómplices del régimen deberían seguir la misma suerte” que el exmandatario chavista.
Otros dirigentes del oficialismo también se pronunciaron tras conocerse la noticia. La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, celebró la captura de Maduro y calificó la jornada como “un día histórico”.
A través de un mensaje publicado en X, Bullrich recordó que la Argentina declaró al Cartel de los Soles como organización terrorista y sostuvo que se trata de “una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”.
“Hoy es un día histórico. Está llegando la paz y la libertad a Latinoamérica”, expresó la ministra. En la misma línea se manifestó el exministro de Defensa, Luis Petri, quien replicó el mensaje de respaldo a la operación estadounidense.