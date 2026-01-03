Tras la operación militar de Estados Unidos

Milei celebró la captura de Maduro y la calificó como "la caída de un dictador y narcoterrorista"

El presidente Javier Milei respaldó la operación militar ordenada por Donald Trump que derivó en la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Denunció sus vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional, celebró el fin del régimen chavista y reclamó la asunción de Edmundo González.