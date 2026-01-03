Argentina apoyó las acciones de Estados Unidos en Venezuela
En un comunicado oficial, la Argentina respaldó la intervención de Estados Unidos en Venezuela, celebró la captura de Nicolás Maduro y reafirmó su compromiso con el retorno de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la liberación de un ciudadano argentino detenido.
El Gobierno argentino expresó su respaldo a la decisión y determinación del presidente de los Estados Unidos y de su administración tras las recientes acciones llevadas a cabo en Venezuela que culminaron con la captura de Nicolás Maduro, a quien calificó como dictador y líder del denominado Cartel de los Soles, organización que fue declarada terrorista por la Argentina el 26 de agosto pasado.
A través de un comunicado oficial difundido el sábado 3 de enero, la Cancillería argentina sostuvo que estos acontecimientos podrían constituir un avance decisivo en la lucha contra el narcoterrorismo en la región y, al mismo tiempo, abrir una nueva etapa que permita al pueblo venezolano recuperar la democracia, el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos, en línea con los principios del derecho internacional.
Expectativa
En ese marco, el Gobierno argentino manifestó su expectativa de que la nueva situación política facilite el ejercicio efectivo del mandato constitucional de las autoridades elegidas en las elecciones venezolanas de 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia.
Asimismo, destacó el liderazgo de María Corina Machado, a quien identificó como Premio Nobel de la Paz, por su rol en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela.
El comunicado reafirma además el compromiso de la Argentina con la comunidad internacional para contribuir, por todos los medios disponibles, al restablecimiento pleno de la institucionalidad democrática en Venezuela, priorizando la libertad, la dignidad humana y el bienestar del pueblo venezolano.
Pedido por Nahuel Gallo
Finalmente, el Gobierno argentino recordó que el régimen venezolano es responsable a nivel internacional por la integridad física y la seguridad del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien permanece en situación de detención arbitraria y desaparición forzada.
En ese sentido, reiteró su exigencia de liberación inmediata, al considerar que su situación constituye una grave violación de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.