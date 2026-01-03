Declaraciones de Pablo Quirno

"Valoramos la decisión de Trump": el canciller argentino celebró la captura de Nicolás Maduro

El funcionario respaldó la decisión del presidente estadounidense Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro y sostuvo que se abre una etapa clave para poner fin al régimen venezolano. Además, reiteró el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y se refirió al caso del gendarme Nahuel Gallo.