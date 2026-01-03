#HOY:

EE.UU atacó Venezuela
Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Declaraciones de Pablo Quirno

"Valoramos la decisión de Trump": el canciller argentino celebró la captura de Nicolás Maduro

El funcionario respaldó la decisión del presidente estadounidense Donald Trump tras la captura de Nicolás Maduro y sostuvo que se abre una etapa clave para poner fin al régimen venezolano. Además, reiteró el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo y se refirió al caso del gendarme Nahuel Gallo.

"Valoramos la decisión del presidente Trump para capturar al dictador narcoterrorista Nicolás Maduro”, afirmó el canciller."Valoramos la decisión del presidente Trump para capturar al dictador narcoterrorista Nicolás Maduro”, afirmó el canciller.
Seguinos en
Por: 

El canciller argentino, Pablo Quirno, analizó la situación que atraviesa Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses y celebró la decisión adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En ese marco, consideró que el operativo abre una oportunidad para avanzar hacia el fin del régimen chavista y el restablecimiento del orden democrático en el país caribeño.

Operativo en Caracas y captura de Maduro

Durante la madrugada del viernes, la situación en Venezuela dio un giro inesperado con el ingreso de fuerzas militares norteamericanas en Caracas.

La operación incluyó bombardeos selectivos y el despliegue de un grupo militar de élite, que logró capturar a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en el marco de una acción coordinada que tuvo impacto inmediato a nivel internacional.

Argentine Foreign Minister Pablo Quirno addresses the opening session of the G20 leaders' summit in Johannesburg, South Africa, November 22, 2025. Misper Apawu/Pool via REUTERS"Valoramos la decisión del presidente Trump para capturar al dictador narcoterrorista Nicolás Maduro”, afirmó el canciller.

El operativo fue confirmado posteriormente por el propio presidente Trump, quien brindó detalles sobre el traslado del líder venezolano fuera del país y defendió la maniobra como parte de la lucha contra el narcoterrorismo.

El respaldo del Gobierno argentino

En declaraciones al canal TN, Quirno expresó el respaldo del Gobierno argentino a la decisión de Washington.

“Es una situación que nosotros veníamos alertando desde hace tiempo. Valoramos lo que ha sido la decisión del presidente Trump en las acciones realizadas para capturar al dictador narcoterrorista Nicolás Maduro”, afirmó el canciller.

"Valoramos la decisión del presidente Trump para capturar al dictador narcoterrorista Nicolás Maduro”, afirmó el canciller."Valoramos la decisión del presidente Trump para capturar al dictador narcoterrorista Nicolás Maduro”, afirmó el canciller.

Quirno sostuvo que la Argentina considera ilegítimo al régimen venezolano y remarcó que no reconoce los resultados de las últimas elecciones presidenciales. “El régimen es un régimen ilegítimo. Los cómplices de Maduro forman parte de una estructura que no puede ser separada del propio Maduro”, subrayó.

Reconocimiento a Edmundo González Urrutia

Ante la posibilidad de una transición política en Venezuela, el jefe de la diplomacia argentina fue contundente al ratificar la posición oficial del país. “Argentina reconoció como presidente legítimo a Edmundo González Urrutia. Es quien debe asumir conforme a la voluntad expresada por el pueblo venezolano”, enfatizó.

En ese sentido, Quirno descartó cualquier alternativa que implique la continuidad de figuras vinculadas al chavismo.

FILE PHOTO: Venezuela's President Nicolas Maduro holds Simon Bolivar's sword as he addresses members of the armed forces, Bolivarian Militia, police, and civilians during a rally against a possible escalation of U.S. actions toward the country, at Fort Tiuna military base in Caracas, Venezuela, November 25, 2025. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo"Valoramos la decisión del presidente Trump para capturar al dictador narcoterrorista Nicolás Maduro”, afirmó el canciller.

“No se puede pensar en una salida con personas asociadas al régimen. No es solo Maduro, sino los principales líderes del régimen los que están involucrados en causas de narcoterrorismo”, agregó.

Información reservada y acciones en curso

El canciller también explicó que, debido a la complejidad del escenario, parte de la información se maneja de manera reservada.

“La información se administra de forma confidencial para resguardar las acciones que se están llevando adelante”, señaló, al tiempo que destacó la coordinación internacional en torno al caso venezolano.

El caso del gendarme Nahuel Gallo

Finalmente, Quirno se refirió a la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido de manera ilegal en Venezuela desde hace más de un año. Según indicó, los acontecimientos recientes podrían mejorar las posibilidades de su liberación.

Con la proximidad de las fiestas, la familia intensifica su pedido de liberación.Quirno se refirió a la situación del gendarme argentino Nahuel Gallo.

“Evidentemente, ante un potencial cambio de régimen en Venezuela, las probabilidades de rescatar al gendarme Gallo son crecientes. Estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que sea liberado lo antes posible”, afirmó el canciller.

Las declaraciones de Quirno se suman a una serie de pronunciamientos oficiales del Gobierno argentino que acompañan la ofensiva estadounidense y refuerzan la postura en favor del retorno de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela.

Seguinos en
#TEMAS:
Pablo Quirno
Estados Unidos
Venezuela
Nicolás Maduro
Javier Milei
Donald Trump

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro