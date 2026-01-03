Trump afirmó que Maduro y su esposa fueron trasladados al USS Iwo Jima rumbo a Nueva York
El presidente de Estados Unidos, aseguró en declaraciones a FOX News que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se encuentran a bordo del buque USS Iwo Jima rumbo a Nueva York. Además, brindó detalles inéditos sobre la operación militar que derivó en la captura del mandatario venezolano.
Tras la captura de Maduro, Trump dijo que fue trasladado en un buque militar estadounidense. Credito: REUTER
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este sábado que el mandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados en el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima con destino a Nueva York, luego de ser capturados en una operación militar estadounidense en Venezuela.
“Están en un barco rumbo a Nueva York”
En una entrevista telefónica con la cadena Fox News, Trump confirmó el traslado de Maduro y Flores en una nave de la Armada estadounidense. “Sí, el Iwo Jima, están en un barco. Se dirigen a Nueva York”, señaló el presidente.
Trump agregó que ambos fueron evacuados mediante helicópteros. “Los helicópteros los sacaron y volaron en un agradable vuelo, estoy seguro de que les encantó. Pero han matado a mucha gente, recuérdenlo”, afirmó, en referencia a las acusaciones que pesan sobre el líder venezolano.
Consultado sobre si había ofrecido alternativas a Maduro antes de la operación, el mandatario estadounidense fue tajante. “Básicamente le dije que tenía que rendirse. Que tenía que entregarse”, respondió.
Contactos previos con Maduro
Trump reveló además que había mantenido contactos directos con Maduro en los días previos a la captura. Según detalló, habló personalmente con el presidente venezolano aproximadamente una semana antes de la operación.
“Era un símbolo muy importante y nosotros mantuvimos conversaciones. De hecho, hablé con él personalmente, pero le dije que tenía que rendirse. Que tenía que entregarse”, reiteró Trump, sin brindar mayores precisiones sobre el contenido de esas comunicaciones.
Una operación seguida en tiempo real
El presidente estadounidense también relató que siguió el operativo militar en tiempo real desde su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, donde pasó las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
“Me dijeron miembros de las fuerzas armadas que no hay ningún otro país en la Tierra que pueda llevar a cabo una maniobra así”, sostuvo Trump. “Lo vi literalmente como si estuviera viendo un programa de televisión”, agregó.
Según su relato, la operación se desarrolló con extrema rapidez y precisión. “Si hubieras visto la velocidad, la violencia —ya sabes, usan ese término— fue algo increíble. Un trabajo increíble el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así”, afirmó.
“Nunca había visto nada igual”
Trump detalló que observó el operativo desde una sala especialmente preparada, rodeado de altos mandos militares. “Estábamos con muchos generales y ellos sabían exactamente lo que estaba pasando. Fue muy complejo, extremadamente complejo”, explicó.
De acuerdo con su descripción, las fuerzas estadounidenses irrumpieron en instalaciones fuertemente protegidas. “Entraron en lugares en los que no era posible entrar, rompieron puertas de acero que habían sido colocadas precisamente por este motivo y los sacaron en cuestión de segundos. Nunca había visto nada igual”, sostuvo.
Amplio despliegue militar
El presidente también destacó el amplio despliegue logístico utilizado durante la operación. Señaló que Estados Unidos contó con “un gran número” de aeronaves, incluidos helicópteros y aviones de combate, para garantizar el éxito de la misión.
Las declaraciones de Trump se producen en medio de una fuerte repercusión internacional por la captura del dictador Nicolás Maduro, un hecho que podría redefinir el escenario político en Venezuela y en la región, mientras se aguardan precisiones oficiales sobre los pasos judiciales que se seguirán en territorio estadounidense.