Declaración en un tribunal federal

Maduro ante la justicia de Estados Unidos: traslado clave a Nueva York

El presidente venezolano Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York tras su sorpresiva detención por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas. Este lunes deberá comparecer ante un tribunal federal para responder por cargos de narcotráfico y conspiración. La audiencia marca el inicio de un proceso judicial inédito contra un jefe de Estado en funciones y despierta fuertes repercusiones políticas y diplomáticas a nivel mundial.