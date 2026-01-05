#HOY:

Edmundo González pidió liberar a los presos políticos y ratificó el mandato popular del 28 de julio

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, afirmó que la salida del poder de Nicolás Maduro abre un nuevo escenario político, pero advirtió que la normalización democrática solo será posible con la liberación inmediata de los presos políticos y el respeto pleno al mandato popular expresado en las urnas.

Edmundo González habló como presidente electo y fijó condiciones para una transición democrática real.Edmundo González habló como presidente electo y fijó condiciones para una transición democrática real.
Las palabras de Edmundo González marcaron un tono de firmeza y prudencia frente al complejo escenario que atraviesa Venezuela. El dirigente opositor sostuvo que los acontecimientos recientes representan un punto de inflexión histórico, aunque aclaró que no alcanzan por sí solos para iniciar una transición democrática plena.

González reconoció que en la sociedad venezolana conviven sentimientos encontrados tras la salida de Nicolás Maduro del país. En ese marco, llamó a comprender ese clima social y a no confundir el cambio de escenario con la resolución de los problemas estructurales que aún persisten.

El presidente electo fue contundente al señalar que la normalización institucional solo será posible cuando se libere a todas las personas detenidas por razones políticas. Definió a esos presos como “rehenes de un sistema de persecución” y reclamó el respeto sin ambigüedades de la voluntad popular.

Presos políticos y legitimidad democrática

González sostuvo que ninguna transición es viable mientras exista un solo venezolano encarcelado de manera injusta. En ese sentido, incluyó tanto a civiles como a militares detenidos por pensar distinto, exigir derechos o cumplir con su deber constitucional.

El dirigente opositor subrayó que su legitimidad surge del mandato popular expresado el 28 de julio y del respaldo mayoritario de millones de venezolanos. Remarcó que ese apoyo es profundo y sostenido, y aseguró que jamás será traicionado por su espacio político.

“Nos debemos exclusivamente a los venezolanos y a la voluntad soberana”, afirmó, al tiempo que destacó que su accionar estará guiado por la responsabilidad institucional y el sentido de Estado. Para González, la transición debe construirse con firmeza, respeto y unidad nacional.

A photograph which U.S. President Donald Trump posted on his Truth Social account shows what he describes as Venezuelan President "Nicolas Maduro on board the USS Iwo Jima" amphibious assault ship, currently in the Caribbean Sea January 3, 2026. The image appears to be taken from a printed photograph, as white edging can be seen around the image. What appears to be the letters DEA can be seen on a black uniformed person next to Venezuelan president Maduro. U.S. president Trump said DEA officials were involved in the operation. Verifying the location was not immediately possible as the photograph is tightly cropped. But the patterning of grey hairs within Maduro's mustache matched recent imagery of him. @realDonaldTrump/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS PICTURE WAS PROCESSED BY REUTERS TO ENHANCE QUALITY. AN UNPROCESSED VERSION HAS BEEN PROVIDED SEPARATELY. TPX IMAGES OF THE DAYGonzález reconoció que en la sociedad venezolana conviven sentimientos encontrados tras la salida de Nicolás Maduro del país.

El presidente electo insistió en que la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos es una condición ineludible para avanzar hacia un proceso democrático real. Advirtió que sin ese paso no habrá reconciliación ni reconstrucción posible del país.

Llamado a las Fuerzas Armadas y a la unidad

En uno de los tramos centrales de su mensaje, González se dirigió a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Les recordó que su deber es cumplir y hacer cumplir el mandato soberano expresado en las elecciones del 28 de julio de 2024.

Como comandante en jefe, afirmó que la lealtad de las fuerzas debe ser con la Constitución, con el pueblo y con la República. Señaló que el país atraviesa un momento histórico que exige claridad, serenidad y compromiso democrático de todos los actores institucionales.

Members of the militia group known as "Colectivos" talk during a march calling for the release of Venezuela's President Nicolas Maduro, after he and his wife Cilia Flores were captured following U.S. strikes on Venezuela, in Caracas, Venezuela, January 4, 2026. REUTERS/Fausto TorrealbaGonzález se dirigió a la Fuerza Armada Nacional y a los cuerpos de seguridad del Estado. Foto: Reuters

González también hizo un fuerte llamado a la unidad nacional como base para la reconstrucción del país. Sostuvo que Venezuela necesita reencontrarse, sanar heridas y garantizar que el poder nunca vuelva a ser utilizado contra su propio pueblo.

Finalmente, afirmó que el país que viene debe ser un país de derechos, de instituciones sólidas y de esperanza. Convocó a construir ese futuro de manera colectiva, con verdad, justicia y reconciliación, pero sin impunidad.

