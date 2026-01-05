Transición política en Venezuela

Edmundo González pidió liberar a los presos políticos y ratificó el mandato popular del 28 de julio

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González, afirmó que la salida del poder de Nicolás Maduro abre un nuevo escenario político, pero advirtió que la normalización democrática solo será posible con la liberación inmediata de los presos políticos y el respeto pleno al mandato popular expresado en las urnas.