Santilli suma recorridas por Chaco y Mendoza para respaldar la Reforma Laboral
Tras su paso por Chubut, el ministro del Interior profundiza las gestiones con gobernadores para reunir consensos de cara al debate de la Reforma Laboral. La gira incluye reuniones con Leandro Zdero y Alfredo Cornejo, en la antesala de las sesiones extraordinarias.
El ministro del Interior junto al gobernador Ignacio Torres en Chubut. Foto: NA.
El ministro del Interior, Diego Santilli, continuará con su agenda de recorridas por el interior del país en busca de apoyos políticos que permitan avanzar con la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno nacional. Las próximas escalas serán las provincias de Chaco y Mendoza, donde mantendrá encuentros con los mandatarios provinciales.
Según el cronograma previsto, el funcionario viajará el próximo lunes a Resistencia para reunirse con el gobernador chaqueño Leandro Zdero. El jueves, en tanto, hará lo propio en Mendoza, donde está previsto un encuentro con Alfredo Cornejo, en el marco de una estrategia para consolidar consensos federales.
La gira se inscribe en las semanas previas al inicio de las sesiones extraordinarias del Congreso, instancia clave para el oficialismo, que busca llegar al debate parlamentario con respaldos explícitos de las provincias y una hoja de ruta clara en materia legislativa.
Diego Santilli continuará con su agenda de recorridas por el interior del país.
El antecedente de Chubut
El pasado miércoles, Santilli visitó Chubut junto al gobernador Ignacio Torres, donde recorrió las zonas afectadas por los incendios en las localidades de El Hoyo y Epuyén. Allí supervisaron el operativo desplegado para contener el fuego y asistir a los vecinos damnificados.
“Quiero destacar el trabajo conjunto ante una situación de gravedad absoluta y celebro que el gobernador vaya a fondo en la búsqueda de estos criminales que destruyen áreas naturales, trabajos y familias”, expresó el ministro en una rueda de prensa durante la recorrida.
En ese marco, Santilli celebró el compromiso de Chubut para acompañar la Reforma del Código Penal, aunque reconoció que no hubo definiciones concretas respecto del proyecto de Modernización Laboral, uno de los ejes centrales de la agenda oficial.
Santilli visitó Chubut junto al gobernador Ignacio Torres. Foto: NA.
La estrategia del Gobierno
El ministro regresó a la Ciudad de Buenos Aires con el objetivo de intensificar las gestiones políticas. En su plan de visitar todas las provincias, Santilli se propuso concretar reuniones con al menos diez gobernadores durante el mes de enero, con la intención de sumar respaldos que le permitan al Gobierno anotar un nuevo triunfo legislativo.
En paralelo, la mesa política que coordina el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volverá a reunirse la próxima semana.
El espacio está integrado por el asesor presidencial Santiago Caputo; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.
Por su parte, el Senado será sede de un debate específico sobre el proyecto, que estará encabezado por la abogada Josefina Tajes. El objetivo será analizar las objeciones planteadas por distintos sectores y estudiar propuestas alternativas antes del tratamiento legislativo.
Además, el próximo 26, los senadores volverán a debatir la iniciativa con la intención de habilitar su discusión formal en los primeros días del mes siguiente, en un escenario donde el oficialismo apuesta a llegar con los consensos ya trabajados.