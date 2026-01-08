Rosca política y agenda legislativa

Santilli suma recorridas por Chaco y Mendoza para respaldar la Reforma Laboral

Tras su paso por Chubut, el ministro del Interior profundiza las gestiones con gobernadores para reunir consensos de cara al debate de la Reforma Laboral. La gira incluye reuniones con Leandro Zdero y Alfredo Cornejo, en la antesala de las sesiones extraordinarias.