Reforma Laboral: el Gobierno vuelve a negociar con gobernadores para sumar votos
El Ejecutivo nacional vuelve a mover fichas para avanzar con la Reforma Laboral, una de las principales prioridades de Javier Milei. El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará esta semana una ronda de reuniones con gobernadores, en un intento por asegurar los votos necesarios antes de la prórroga de las sesiones extraordinarias.
Santilli iniciará en Chubut una ronda de reuniones con gobernadores durante enero. Foto: Archivo
El Gobierno nacional reactivó las negociaciones políticas con los gobernadores para intentar destrabar la sanción de la Reforma Laboral. Con la mira puesta en febrero y en la prórroga de las sesiones extraordinarias, el Ejecutivo busca consolidar acuerdos que le permitan reunir los votos necesarios en ambas cámaras del Congreso.
Bajo ese objetivo, el ministro del Interior, Diego Santilli, viajará el próximo miércoles 7 a la provincia de Chubut para reunirse con el gobernador Ignacio Torres. El encuentro será el puntapié inicial de una agenda de visitas que el funcionario planea desplegar durante enero.
La estrategia oficial contempla desembarcar en al menos diez provincias antes del inicio formal de las extraordinarias, previstas para el 2 de febrero. El Gobierno apunta a escuchar reclamos locales y ofrecer respuestas puntuales, siempre dentro de los márgenes fiscales definidos por el Ministerio de Economía.
La Reforma Laboral, bautizada como “Modernización Laboral”, es una de las principales obsesiones del presidente Javier Milei. El mandatario pretende que su mesa chica logre aprobar el proyecto durante el verano, replicando la ingeniería política que permitió sancionar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal.
En paralelo a la actividad de Santilli, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reactivó las conversaciones del equipo legislativo designado como interlocutor directo del Presidente y de Karina Milei. La intención es aceitar el diálogo con gobernadores y bloques aliados.
Ese engranaje político ya dio resultados en diciembre, cuando el oficialismo logró articular acuerdos clave en ambas cámaras. En ese proceso tuvieron un rol central Patricia Bullrich en el Senado y Martín Menem en Diputados, junto al propio Santilli y otros operadores del Ejecutivo.
Ignacio Torres, gobernador de Chubut:
El caso Chubut y los reclamos provinciales
La visita a Chubut no es casual. Ignacio Torres, gobernador de esa provincia y dirigente del PRO, mantiene una relación tensa con la Casa Rosada. En su último encuentro con funcionarios nacionales, anticipó que llevaría a la Corte Suprema el reclamo por fondos retenidos.
Según fuentes provinciales, la deuda vinculada a la caja previsional de Chubut superaría los 51.000 millones de pesos. El tema genera fricciones y condiciona el respaldo legislativo de los representantes chubutenses en el Congreso.
Desde el Ministerio del Interior señalaron que Santilli escuchará los planteos de cada gobernador y evaluará alternativas junto al equipo económico. “La idea es buscar soluciones posibles y avanzar en acuerdos que permitan sancionar la reforma laboral”, indicaron fuentes oficiales.
El Gobierno sabe que la negociación no será uniforme. Cada provincia arrastra demandas propias, desde fondos previsionales hasta obras públicas paralizadas. La Casa Rosada busca administrar esas tensiones sin comprometer el ajuste fiscal que impulsa Luis Caputo.
En ese marco, Santilli oficia como puente político entre Nación y provincias. Su perfil dialoguista y su pasado en el PRO lo convierten en una pieza clave para reconstruir confianza con gobernadores que, si bien no integran La Libertad Avanza, resultan decisivos en el Congreso.
La apuesta oficial para febrero
Mientras avanzan las gestiones con los mandatarios provinciales, Bullrich y Menem harán lo propio con los bloques aliados. El objetivo es limar diferencias internas y despejar dudas sobre artículos sensibles de la reforma laboral.
La iniciativa incluye cambios profundos en el régimen de trabajo, como la eliminación de las cuotas solidarias sindicales, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos y la priorización de acuerdos por empresa. Estos puntos generan resistencia en sectores gremiales y en parte de la oposición.
El Gobierno busca repetir la estrategia política que permitió aprobar el Presupuesto 2026.
El Gobierno confía en que el desgaste de las negociaciones ya realizadas permita acelerar los tiempos en febrero. La apuesta es que, con concesiones puntuales y respaldo de los gobernadores, el proyecto pueda llegar al recinto con chances reales de aprobación.
La Casa Rosada considera que una victoria legislativa en materia laboral fortalecería la señal de rumbo económico hacia los mercados y los inversores. Por eso, el Presidente sigue de cerca cada movimiento del operativo político.
Si bien el escenario es complejo, el oficialismo cree que el clima posterior a la aprobación del Presupuesto juega a favor. La experiencia reciente demostró que, con negociación y presión política, es posible construir mayorías circunstanciales.
El verano aparece así como una ventana clave para Milei. La Reforma Laboral no solo es una promesa de campaña, sino una pieza central de su programa económico. El éxito o el fracaso de esta ofensiva marcará el pulso político del inicio de 2026.