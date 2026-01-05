Agenda legislativa

Reforma Laboral: el Gobierno vuelve a negociar con gobernadores para sumar votos

El Ejecutivo nacional vuelve a mover fichas para avanzar con la Reforma Laboral, una de las principales prioridades de Javier Milei. El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará esta semana una ronda de reuniones con gobernadores, en un intento por asegurar los votos necesarios antes de la prórroga de las sesiones extraordinarias.