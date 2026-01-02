Gobierno nacional

Milei sigue activo desde Olivos mientras el Gabinete define recesos

Tras el cierre de un año intenso en términos legislativos y políticos, el Presidente optó por no tomarse vacaciones y continuar al frente de la gestión. Mientras algunos ministros definen breves recesos, el Ejecutivo mantiene en marcha la agenda económica y prepara el terreno para un nuevo período parlamentario.