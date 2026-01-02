Milei sigue activo desde Olivos mientras el Gabinete define recesos
Tras el cierre de un año intenso en términos legislativos y políticos, el Presidente optó por no tomarse vacaciones y continuar al frente de la gestión. Mientras algunos ministros definen breves recesos, el Ejecutivo mantiene en marcha la agenda económica y prepara el terreno para un nuevo período parlamentario.
Parte del Gabinete nacional combinará recesos breves con actividad oficial y viajes al exterior.
Luego de los festejos de Año Nuevo, el Gobierno nacional inició un período de menor exposición pública, aunque sin detener su funcionamiento. El presidente Javier Milei resolvió no tomarse vacaciones formales y concentrar su agenda en la Quinta de Olivos durante enero, principalmente para evitar traslados en los días de altas temperaturas.
Milei permanecerá en la Quinta de Olivos y continuará con agenda reducida durante enero.
La decisión marca un contraste con parte del Gabinete, cuyos integrantes comenzaron a definir esquemas de descanso tras un cierre de año atravesado por reformas, sesiones legislativas extensas y negociaciones políticas clave. Aun así, desde Casa Rosada aseguran que la administración continuará operativa.
En la misma línea que el Presidente se ubica el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien no tendría previsto un receso en lo inmediato y postergaría cualquier descanso para mediados de 2026. También seguirá activo el ministro del Interior, Diego Santilli, con una agenda de recorridas provinciales.
Movimientos, viajes y agendas reducidas
Otros funcionarios combinarán actividad oficial con estadías fuera del país. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, viajará a Singapur, mientras que el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cumplirá compromisos académicos en Alemania, en ambos casos sin desvincularse de la gestión.
Distinta será la situación del ministro de Salud, Mario Lugones, y del titular de la cartera de Desregulación, Federico Sturzenegger, quienes sí tienen previstos días de descanso durante la primera quincena de enero, en un contexto de menor ritmo administrativo.
En tanto, desde los entornos del ministro de Economía, Luis Caputo, y de la vicepresidenta Victoria Villarruel no se confirmaron movimientos ni viajes. El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, permanecerá atento a una eventual reactivación parlamentaria.
Economía y Congreso, los ejes del arranque de año
Más allá del receso estival, el Ejecutivo ya trabaja sobre los principales desafíos del primer tramo de 2026. En el plano económico, este mes comienza a regir el esquema de bandas de flotación atadas a la inflación, una medida clave para la política cambiaria.
El Gobierno analiza retomar sesiones extraordinarias para avanzar con la reforma laboral.
Con menor actividad pública pero sin pausa en la gestión, Milei buscará aprovechar el inicio del año para ordenar prioridades, sostener la estabilidad económica y delinear el rumbo político de una etapa decisiva de su mandato.