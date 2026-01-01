Milei hizo su balance de fin de año y aseguró haber cumplido todas sus promesas
A través de un video difundido en sus redes sociales, el presidente Javier Milei realizó un balance de gestión al cierre de 2025. Con un tono triunfalista, aseguró haber cumplido los compromisos de campaña y proyectó un 2026 con profundización de reformas económicas y estructurales.
Javier Milei difundió su mensaje de fin de año a través de un video grabado desde la Quinta de Olivos.
En las últimas horas de 2025, el presidente Javier Milei utilizó sus canales oficiales para dirigirse a la ciudadanía con un mensaje de fin de año. A través de un video grabado, el mandatario realizó un balance de los primeros dos años de su gestión y defendió los resultados alcanzados por su administración.
Con un discurso enfático, Milei sostuvo que su gobierno logró cumplir con los objetivos planteados durante la campaña electoral. “Habiendo terminado los dos primeros años de gestión, puedo decir orgullosamente que hemos cumplido todas las promesas de campaña”, afirmó el Presidente en su mensaje.
El mandatario libertario destacó que el país atraviesa un proceso de transformación profunda, basado en un nuevo modelo económico y en un cambio de rumbo respecto a las políticas aplicadas en gestiones anteriores. Según señaló, los resultados comienzan a reflejarse en indicadores clave.
A lo largo de su intervención, Milei enumeró los que considera los principales logros de su gobierno, haciendo foco en la estabilidad macroeconómica, la reducción del gasto público y el impacto social de las medidas implementadas desde diciembre de 2023.
La economía como eje del discurso
Uno de los ejes centrales del mensaje presidencial fue la inflación. Milei aseguró que la suba de precios continúa en una senda descendente y atribuyó ese resultado al ajuste fiscal, la eliminación de subsidios y la desregulación de la economía.
Según expresó, la Argentina comenzó a mostrar signos de recuperación luego de atravesar una etapa inicial de fuertes tensiones. En ese sentido, afirmó que el crecimiento económico empezó a consolidarse tras la implementación de reformas estructurales.
El Presidente también puso el acento en los indicadores sociales. En una de las frases más contundentes del mensaje, sostuvo que “14 millones de argentinos salieron de la pobreza” durante la primera mitad de su mandato, lo que representaría una caída superior al 30% en los niveles de pobreza.
Desde el oficialismo, estos datos son presentados como una consecuencia directa de la estabilización macroeconómica y de la recuperación del empleo, aunque el impacto real de esas cifras continúa siendo objeto de debate entre especialistas y sectores de la oposición.
Milei proyectó un 2026 con más reformas y profundización del modelo libertario.
Seguridad, orden y proyección a futuro
Otro de los puntos destacados por Milei fue la lucha contra el delito. El Presidente incluyó la seguridad como uno de los logros consolidados de su gestión y remarcó el rol de las fuerzas federales en el combate contra el crimen organizado.
En ese marco, señaló que el orden y el respeto por la ley son pilares fundamentales para el desarrollo económico y social del país. Según indicó, sin reglas claras y sin seguridad, no es posible atraer inversiones ni generar crecimiento sostenido.
El mensaje presidencial tuvo además un fuerte contenido político. Milei buscó reforzar su narrativa de gestión de cara a la segunda mitad de su mandato, en un contexto marcado por el debate sobre nuevas reformas que el Gobierno planea enviar al Congreso.
En el tramo final del video, el mandatario dejó un mensaje de esperanza y proyección. “Vayamos por un 2026 que sea el camino que haga a la Argentina grande otra vez”, expresó, retomando su eslogan de campaña y su habitual arenga libertaria.
Con este balance, el Gobierno nacional busca consolidar su discurso político y fortalecer su base de apoyo, en un escenario donde el desafío central será sostener la reactivación económica y avanzar con las reformas estructurales prometidas.