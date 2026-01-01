Balance presidencial

Milei hizo su balance de fin de año y aseguró haber cumplido todas sus promesas

A través de un video difundido en sus redes sociales, el presidente Javier Milei realizó un balance de gestión al cierre de 2025. Con un tono triunfalista, aseguró haber cumplido los compromisos de campaña y proyectó un 2026 con profundización de reformas económicas y estructurales.