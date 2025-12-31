Re-monetización controlada y dólar estable

El Banco Central de la República Argentina difundió su planificación monetaria y cambiaria para el 2026

Plantea la reducción de la inflación mediante un control estricto de la base monetaria; ratifica el nuevo esquema de flotación cambiaria entre bandas móviles. Se destaca el objetivo de fortalecer las reservas internacionales y confía en que Economía acceda al mercado de deuda.