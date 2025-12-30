El gobierno propone bajar impuestos para “nivelar la cancha”

La presión fiscal de Nación y Provincias creció del 21,6% al 27,8% del PBI en tres décadas

Así sucedió hasta el 2023. La economía soportó la mayor carga en 2015; el peso se revirtió parcialmente entre 2016 y 2018 y volvió a crecer entre 2019 y 2023.