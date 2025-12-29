Santa Fe mantiene un perfil productivo concentrado en los servicios y el comercio
Así lo demuestra el último informe anual que analiza la evolución de la capital provincial. En 2024, luego de un primer semestre adverso, los indicadores locales muestran una mejora gradual de la actividad hacia fin de año. La recaudación del DReI, la evolución del comercio y algunos datos del sector financiero reflejaron un escenario de estabilidad relativa.
El relevamiento de locales comerciales mostró una leve contracción en 2024.
La economía de la ciudad de Santa Fe atravesó en 2024 un año marcado por la recesión del primer semestre y una recuperación gradual hacia el cierre, en sintonía con la dinámica provincial y nacional. Así lo refleja el último informe del programa Santa Fe Cómo Vamos, que analiza distintos indicadores locales para caracterizar el desempeño económico de la capital provincial.
Uno de los termómetros centrales de la actividad es el Derecho de Registro e Inspección (DReI), el tributo municipal que grava la facturación de las actividades comerciales, industriales y de servicios.
En términos reales, ajustados por inflación, la recaudación del DReI mostró en 2024 un incremento interanual del 2,1%, lo que sugiere un nivel de actividad relativamente estable respecto de 2023, pese al contexto macroeconómico adverso de comienzos de año.
La estructura productiva de la ciudad continúa fuertemente concentrada en el sector comercial. En 2024, la base imponible total del DReI alcanzó los 3,07 billones de pesos corrientes, de los cuales el comercio explicó el 66,9%.
Por detrás se ubicaron la industria, con el 10,3%, las entidades bancarias, financieras y el casino, con el 9,6%, y la construcción, con el 3,4%. En conjunto, estos cuatro rubros concentran más del 90% de la facturación declarada en la ciudad, evidenciando un perfil económico con fuerte predominio del comercio y los servicios.
La ciudad vista desde el drone de El Litoral. Foto: Fernando Nicola.
Retracción
En cuanto a la dinámica sectorial, el relevamiento de locales comerciales mostró una leve contracción. En octubre de 2024 se contabilizaron 6.798 locales disponibles en las principales arterias de la ciudad, un 4,1% menos que en igual mes del año anterior. La mayor concentración continúa dándose en el microcentro y sobre las avenidas, una distribución que se mantiene estable en los últimos años.
El sector de la construcción, uno de los principales generadores de empleo en el Gran Santa Fe, también evidenció señales de retracción. Durante 2024 se registraron 692 trámites vinculados a permisos, documentación y demoliciones de obras privadas, lo que representa una caída del 13,2% respecto de 2023 y una reducción cercana al 50% en comparación con el pico alcanzado en 2021.
El informe destaca que hacia el último trimestre del año se observan señales de mejora en ciertos indicadores. La desaceleración de la inflación contribuyó a una recuperación de los saldos reales del sistema financiero local, con un repunte tanto de préstamos como de depósitos, en línea con la leve mejora de la actividad económica y la reducción de la desocupación de locales comerciales.
En síntesis, la caracterización de la economía santafesina muestra un entramado productivo concentrado, con un fuerte peso del comercio, afectado por la recesión de comienzos de 2024 pero con indicios de recuperación hacia el final del año. Un escenario que, según el informe, abre expectativas moderadas para el corto plazo, aunque condicionado por la evolución del contexto macroeconómico nacional.
El puerto de Santa Fe, el sector con mayor crecimiento urbano de los últimos tiempos. Foto: Fernando Nicola.