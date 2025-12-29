Cómo vamos

Santa Fe mantiene un perfil productivo concentrado en los servicios y el comercio

Así lo demuestra el último informe anual que analiza la evolución de la capital provincial. En 2024, luego de un primer semestre adverso, los indicadores locales muestran una mejora gradual de la actividad hacia fin de año. La recaudación del DReI, la evolución del comercio y algunos datos del sector financiero reflejaron un escenario de estabilidad relativa.