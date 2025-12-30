Finanzas públicas

Santa Fe prevé cerrar 2025 con equilibrio fiscal y una inversión récord en capital

La provincia estima ingresos y gastos en torno a los $11.790 millones. El ministro Olivares destacó la eficiencia en el uso de recursos y confirmó que se invertirá más de $1.136 millones en ambulancias, patrulleros y equipamiento hospitalario.