Santa Fe prevé cerrar 2025 con equilibrio fiscal y una inversión récord en capital
La provincia estima ingresos y gastos en torno a los $11.790 millones. El ministro Olivares destacó la eficiencia en el uso de recursos y confirmó que se invertirá más de $1.136 millones en ambulancias, patrulleros y equipamiento hospitalario.
El ministro Olivares destacó la eficiencia y el equilibrio fiscal alcanzado. Foto: Flavio Raina
El gobierno de Santa Fe proyecta cerrar el ejercicio fiscal 2025 con equilibrio en sus cuentas públicas, según estimaciones difundidas por el Ministerio de Economía. El cálculo prevé ingresos por $11.790,96 millones y gastos totales por $11.783,94 millones.
El dato se sostiene, además, en una inversión récord en gastos de capital, que alcanzaría los $1.136,33 millones en términos reales. El monto incluye partidas para patrulleros, ambulancias, equipamiento hospitalario y obras vinculadas a la educación.
La provincia proyecta una inversión real récord en gastos de capital para 2025. Créditos: Flavio Raina
Cierre de año con equilibrio
La administración provincial destacó que, de confirmarse las proyecciones, se revertirá el resultado negativo registrado en noviembre, cuando se acumuló un déficit de $96.234,92 millones.
Según explicaron, ese rojo obedeció al uso de recursos propios para cubrir el faltante de aportes del Estado nacional al déficit de la Caja de Jubilaciones. Si esos fondos hubieran sido transferidos, el mes habría cerrado con un superávit de $125.375,55 millones.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, valoró el resultado proyectado y subrayó la “austeridad y eficiencia” en la administración: “Nos permitió mantener el equilibrio fiscal y generar un ambicioso plan de inversión pública”, afirmó.
Pablo Olivares, ministro de Economía de Santa Fe. Créditos: Manuel Fabatía
Más inversión con fondos propios
Olivares también aseguró que la provincia cumplió con las metas definidas por el gobernador Maximiliano Pullaro: “Si el Gobierno nacional hubiese cumplido con los aportes comprometidos, el superávit sería más amplio y podríamos haber concretado aún más inversiones”.
Desde el Ejecutivo provincial reiteraron que los gastos de capital no se vieron resentidos pese a la situación fiscal adversa, y que se priorizaron compras clave en materia de seguridad, salud y educación.
De esta manera, Santa Fe consolida un cierre de ejercicio con equilibrio financiero y récord histórico de inversión real, en un contexto nacional atravesado por ajustes, recortes y restricciones presupuestarias.