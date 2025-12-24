Santa Fe

Ampliaron el presupuesto para la Caja de Jubilaciones y promulgaron la prorroga parcial de la emergencia en seguridad

Es por la suma de 129 mil millones de pesos. La decisión se fundamenta en la necesidad de hacer frente a la aplicación de políticas salariales para el sector activo "que deben ser trasladadas a los pasivos" de la administración pública provincial. También, en la incorporación de nuevos beneficiarios.