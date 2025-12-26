“Los argentinos” son menos optimistas que la economía y el gobierno acerca de la inflación

La inflación esperada para los próximos doce meses en la Argentina subió al 34% en promedio, lo que implica un aumento de 4,3 puntos porcentuales respecto a noviembre (29,7%). La mediana se incrementó de 23% a 25%.
La inflación esperada por la población urbana es del 34% a 12 meses; los analistas del mercado la pronostican en 21% y el presidente prometió que “empieza con cero” en agosto.
El presente informe del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella -que dirige Sebastián Auguste- detalla las percepciones de la sociedad argentina respecto al aumento de precios para el cierre de 2025.
Es el diferencial de este reporte académico con -por ejemplo- el Relevamiento de Expectativas del Mercado, que recolecta las opiniones de bancos y consultores por parte del Banco Central.
La ciudadanía consultada por el CIF/UTDT entre el 1 y el 15 de diciembre es más pesimista que los analistas consultados por el BCRA. Para éstos últimos la inflación proyectada a 12 meses rondará el 21%, según la mediana de las variaciones interanuales que los participantes del relevamiento pronostican para la inflación general.
El reporte del CIF/UTDT destaca una brecha creciente entre sectores socioeconómicos, ya que los hogares con menores ingresos proyectan niveles de inflación significativamente más altos que los de mayor poder adquisitivo.
El dato permite inferir cierta desconfianza con los pronósticos del presidente Javier Milei. En octubre de 2025, en la inauguración de una fábrica en Mar del Plata, sostuvo que la inflación habrá desaparecido en agosto de 2026.
Y en este mes de diciembre de 2025, en entrevistas y declaraciones públicas, el presidente afirmó que para mitad de 2026 o específicamente en agosto, la inflación “seguro va a empezar con cero” o será prácticamente cero.
En los hogares de menores ingresos, el promedio de la inflación esperada anual pasó de 31,7% en noviembre a 37,5% en diciembre, mientras que la mediana se incrementó de 25% a 30%. Entre los hogares de mayores ingresos, el promedio aumentó de 28,7% a 32,4%, y la mediana subió de 20% a 25%.
“Por regiones, el Gran Buenos Aires presenta expectativas de inflación de 36,3%, seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 35,0%, y el interior del país, con 32,6%.
En comparación con noviembre -cuando los valores fueron 31,6% en GBA, 33,4% en CABA y 28,1% en el Interior- se observa un incremento en todas las regiones”.
La información se sustenta en una encuesta nacional de mil casos realizada por la consultora Poliarquía entre mayores de 18 años de grandes centros urbanos del país, entre ellos Santa Fe y Rosario.
El muestreo es representativo de tres regiones. “La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Capital), el conurbano bonaerense (GBA) y el resto del país (Interior).
“En diciembre, las expectativas de inflación mostraron aumentos generalizados. En el Interior, el promedio se incrementó de 28,1% en noviembre a 32,6% (+4,5 p.p.); en el GBA, aumentó de 31,6% a 36,3% (+4,7 p.p.); y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, subió de 33,4% a 35,0% (+1,6 p.p.)”.