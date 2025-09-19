#HOY:

Otra señal de alerta para el modelo

La confianza del consumidor cayó 13,5% desde diciembre

El indicador de la Universidad Torcuato Di Tella mide las creencias de los encuestados sobre capacidad de compra y situación económica a futuro.

La confianza del consumidor cayó 13,5% desde diciembre. Crédito: Guillermo Di Salvatore.
 21:20
Por: 

El Índice de Confianza del Consumidor de septiembre cayó 0,33% respecto a agosto: si bien se ubica 2,08% por encima del valor de septiembre de 2024, acumula una baja del 13,5% desde diciembre de 2024.

Así lo reveló un nuevo reporte del Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella, en base a un estudio de Poliarquía que indaga sobre situaciones económicas personales, creencias a futuro individuales y del país o evaluación de la posibilidad de compras de cada encuestado.

“En septiembre, el ICC mostró una evolución dispar según las regiones. De acuerdo con el relevamiento realizado entre el 5 y el 15 del presente mes, el Índice se ubicó en 39,81, lo que representa una caída del 0,33%respecto de agosto, cuando había alcanzado 39,94".

El ICC se considera un "indicador predictivo", porque las percepciones y expectativas de los consumidores suelen cambiar antes que otros indicadores económicos clave, como el Producto Interno Bruto (PIB) o las tasas de empleo. Esto lo convierte en una herramienta útil para prever las tendencias económicas futuras.

Poca gente por la cuarentena en la peatonal de la ciudad de Santa Fe. . La imagen corresponde al 22 de mayo de 2021. Foto: Guillermo Di Salvatore / ArchivoEl ICC se considera un "indicador predictivo". Foto: Guillermo Di Salvatore / Archivo

CABA e interior

“En CABA se registró un aumento del 9,58% respecto a agosto, mientras que en el GBA se observó una caída de 0,84% y en el Interior del país una disminución del 3,73%”.

Detalla el informe que en la comparación interanual, el índice se ubica 4,74% por encima en CABA y 7,07% en el Interior, en tanto que en el GBA se mantiene 1,93% por debajo de septiembre de 2024.

Por nivel socioeconómico, en septiembre el ICC de los hogares de ingresos bajos aumentó 6,65% en el mes y se ubica 10,67% por encima de septiembre de 2024. En cambio, entre los hogares de ingresos altos el índice retrocedió 5,20% respecto a agosto y se encuentra 4,02% por debajo del nivel de un año atrás.

A coffee seller walks in Buenos Aires’ financial district a day after big defeat for Argentina's President Javier Milei in the legislative elections in the province of Buenos Aires, Argentina September 8, 2025. REUTERS/Agustin MarcarianEn CABA se registró un aumento del 9,58% respecto a agosto. Foto: REUTERS/Agustin Marcarian

Por subíndices, en septiembre se destacó el incremento del 7,41% en la Situación Macroeconómica, aunque aún se ubica 3,34% por debajo de septiembre de 2024.

La Situación Personal aumentó 3,17% en el mes y se mantiene casi sin cambios en la comparación interanual (-0,36%). En contraste, el subíndice de Bienes Durables e Inmuebles retrocedió 14,87% respecto a agosto, aunque se encuentra 17,33% por encima del nivel de un año atrás.

A contramano

Un dato curioso del reporte es que las Expectativas Futuras subieron 6,59% en el mes, aunque se mantienen 3,34% abajo en la comparación interanual. En cambio en sus respuestas sobre las Condiciones Presentes, los encuestados "retrocedieron" 9,83% en el mes, pero se mantienen 12,30% por encima en la comparación interanual.

