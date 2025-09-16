La capacidad ociosa de la industria creció con la suba de tasa de interés

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 58,2% en julio, nivel inferior al del mismo mes de 2024, que fue de 59,5%, según reportó el Indec.
El nivel de ocupación de las instalaciones fabriles fue del 58,2% en el séptimo mes del año, -1,3% en la comparación interanual.
El dato confirma el proceso de desaceleración en la economía y explica la demanda del sector. El presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini, le dijo a El Litoral en la celebración sectorial de Venado Tuerto que "la reforma tributaria debería servir para equilibrar la cancha" a fin de competir en el mundo.
Los datos son los primeros que se conocen en el marco del proceso de suba de tasas que encareció la actividad económica y el consumo. A principios de 2025, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) había mantenido una política de reducción de tasas de interés, llegando a una referencia del 29% en enero.
Pero la suba de tasas se aceleró notablemente en julio, como respuesta a la necesidad de contener la presión sobre el tipo de cambio y desalentar la compra de dólares.
El pico de esta política para fines de julio marcó que el descubierto de cuenta corriente para empresas se disparó de un 35,22% a un 86,32% anual en pocos días. Esta suba violenta afectó directamente a la actividad productiva, encareciendo el financiamiento para empresas y generando preocupación por una posible desaceleración económica.
Según el dato oficial, los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (81,7%), productos alimenticios y bebidas (65,2%), industrias metálicas básicas (63,9%), papel y cartón (60,6%) y sustancias y productos químicos (59,9%).
En cambio, los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos -que utiliza la construcción- (57,1%), edición e impresión (52,5%), metalmecánica excepto automotores (48,7%), productos del tabaco (46,5%), productos textiles (44,4%), industria automotriz (44,1%) y productos de caucho y plástico (43,2%).
"En julio de 2025, respecto al mismo mes de 2024, las principales incidencias negativas se observan en la elaboración de sustancias y productos químicos y en la industria automotriz", señaló el reporte, poniendo énfasis en la actividad de las terminales, que venían revitalizadas en los últimos meses.
De la capacidad instalada de la industria automotriz, sólo se utilizó 44,1%, nivel inferior al de julio de 2024 (52,2%), relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales.
A su vez los productos de caucho y plástico presentaron en el séptimo mes del año "un nivel de utilización de la capacidad instalada de 43,2%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (44,0%), como consecuencia del menor nivel de fabricación de neumáticos".
"Los productos alimenticios y bebidas tienen un nivel de utilización de la capacidad instalada de 65,2%, inferior al registrado en julio del año anterior (65,4%), vinculado principalmente a una menor molienda de oleaginosas", detalló el Indec.
Según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), se registra una disminución interanual de 14,1% en el ingreso de grano de soja a molienda.
En cuanto a las fábricas textiles -el sector pasó de la protección a la competencia con los importados en el cambio de modelo macro- registraron en julio un nivel de utilización del 44,4% de su capacidad, "inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (49,0%), como consecuencia de los menores niveles de producción de hilados de algodón y de tejidos".
"La elaboración de sustancias y productos químicos registra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 59,9% en julio, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (65,7%), relacionado principalmente con los menores niveles de elaboración de detergentes y jabones y de productos químicos básicos".
Siempre de acuerdo a los datos del Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), "la elaboración de detergentes, jabones y productos personales y de productos químicos básicos tienen caídas interanuales de 15,5% y 12,2%, respectivamente".
