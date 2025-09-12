El regreso del palo y la zanahoria a falta de votos y de consensos

En 2030 -según calcula Luis Caputo- la Argentina tendrá 48 mil millones de dólares de balanza minera y energética, que se sumarán a la mitad de esa cifra que ya aporta el campo al país. Es la "tierra prometida" de una política macro que no baja a la micro según la oposición, y no lo hará sin reformas estructurales según el oficialismo.
El gobierno central no ignora la debilidad de sus posibilidades. El propio ministro de Economía reconoció en las últimas horas que "en el Congreso no vamos a tener mayoría aunque ganemos por 14 puntos, por ocho, por dos… o perdamos por cuatro".
Hay una novedad en la Argentina del poder: el titular de Economía es de hecho el ministro político. A pedido del presidente, Caputo integra la mesa federal e hizo acuerdos con Chubut, Tucumán, Entre Ríos, Chaco y Mendoza. Eso mientras Milei vetaba el reparto automático de fondos de ATN.
No está garantizado que la "mesa ejecutiva" -como la definió "Toto"- vaya comprar todos los votos de los distritos que reciban las efectividades conducentes de la Casa Rosada.
Pero a falta de votos, esa es la idea: un poder basado en lo que sea que aporten los sufragios de octubre, más las debilidades relativas de distritos subnacionales más expuestos. Toda una reversión del palo y la zanahoria kirchnerista.
"Para mí, que tampoco me gusta la política como al presidente, entiendo que sí es muy importante participar en esta mesa, porque la realidad es que para lo que nosotros hemos venido es para implementar todas las reformas que el país necesita y que nadie se animó a hacer por tantas décadas", señaló el ministro el jueves en su espacio habitual en el streaming Carajo.
A las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, la Casa Rosada necesita añadirle "lo tributario, laboral, posteriormente lo previsional", según reconoció el ministro. Todo un desafío sin consensos en el Congreso; incluso si el gobierno central volviese a contar con gobernadores aliados, deberá negociar desde la debilidad relativa.
Los unos, los otros y los "K"
"Así como hay algunos que obviamente quieren que la cosa vaya mal porque en realidad lo que se quiere es volver, hay un grupo no menor de gobernadores que quieren que las cosas salgan bien. Entonces la idea es obviamente trabajar con ese grupo", dijo Caputo. ¿Dónde pondrá a Pullaro?
Habrá que mirar el futuro de las rutas nacionales o de la deuda del gobierno central a Santa Fe por la Caja de Jubilaciones; no es un secreto dónde se pondrá el gobernador de Santa Fe.
El cordobés Martín Llaryora recibió el viernes en Río Cuarto a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), acompañado por el exgobernador Juan Schiaretti, un hombre que despunta con un rol central en el futuro Congreso nacional, acaso limitado por sus capacidades físicas.
La asistencia, sin embargo, no fue completa por las ausencias del santacruceño Claudio Vidal y del chubutense Ignacio "Nacho" Torres
El próximo congreso que integrará Schiaretti -si no en un bloque común, en una estrategia compartida de Provincias Unidas- tendrá ante sí el decisivo desafío de un Presupuesto, que será terreno de negociaciones para mandatarios que están de acuerdo con la solvencia fiscal, pero cuestionan el destrato.
Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe con su par de Córdoba, Martín Llaryora.
"Provincias Unidas" -dijo Llaryora en Río Cuarto- "sabe gobernar y quiere llevar a todo el país este modelo con sensibilidad y con superávit con la gente adentro; con un Estado inteligente y que funcione, con salud, educación y seguridad". "Tenemos superávit, pero no a costa de la gente".
Pullaro sostuvo que "nos unimos en una agenda productiva. El mundo demanda alimentos, minerales y energía (los tres pilares de la balanza de dólares que promete Caputo) y eso lo tienen las provincias. Acá hay un proyecto político que mira al futuro, al trabajo y a la producción; que el Kirchnerismo no se envalentone", advirtió el mandatario santafesino.
Axel Kicillof no es un nombre ajeno al diálogo de los gobernadores; pero al resto de "Provincias Unidas", le es imprescindible que el mandatario bonaerense tome claras distancias de la condenada Cristina Fernández de Kirchner. Más cuando arrecian desde el peronismo bonaerense, gestos destituyentes a la figura de Milei.
"En Argentina se viene -es una forma de decirlo- un big bang de reformas micro que van a hacer que Argentina sea un país realmente dinámico, que crezca, que genere oportunidades, que saque a la gente de la pobreza, no con planes sociales, no con ayuda, sino con crecimiento en los salarios, crecimiento en el empleo".
El entusiasmo de José Luis Daza tiene sustento en inversiones como la de 28 mil millones de dólares, anunciado por dos de las mineras más importantes del mundo. Pero padece del problema de la gestión política, las disputas internas en el gobierno de LLA, las acusaciones por corrupción o la inestabilidad del mercado financiero.
En el cierre de la semana el dólar tocó el techo de la banda superior de "flotación". El equipo económico minimiza el problema; recuerda que antes de las elecciones del 2023 el gobierno tuvo que ofrecer "dólar linked" (bonos atados al dólar) por US$ 50 mil millones ante un mercado que temía la continuidad kirchneista.
Caputo dijo que "sólo" se vendieron US$4.500 millones en futuros antes del comicio bonaerense. También señaló que el Tesoro dejó de vender divisas y que las tasas de interés bajaron en la última licitación, incluso "normalizando la curva", es decir ofreciendo menores intereses en plazos cortos para alargar los plazos de vencimiento de deuda nueva con tasas más altas.
Son datos contrastables con la evidencia política. Mientras el ministro Caputo ensaya su nuevo rol, Diputados oficializó la convocatoria para rechazar los vetos de Javier Milei al financiamiento de universidades y la emergencia pediátrica. Será el próximo miércoles 17 de septiembre a las 13 horas.
