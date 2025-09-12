Desinformación

Es falso que la figura de Milei en estas fotos de reuniones de gobierno sea la misma

Usuarios en redes sociales viralizaron imágenes que comparan dos fotos oficiales en las que aparece el presidente Javier Milei, afirmando que su figura parece un "maniquí" o un montaje digital. Esto es falso. Si bien Milei hace una expresión similar y viste de manera parecida, existen diferencias claras en los pliegues de la campera, la posición del cierre y la pose del mandatario. Las imágenes corresponden a reuniones diferentes: la "mesa federal" del 10 de septiembre y la "mesa política" del 9 de septiembre de 2025.