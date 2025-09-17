La economía argentina ya está en el mismo nivel de agosto del 2024

"El Índice Líder cae 4,72% en agosto de 2025 con respecto a la medición del mes anterior, y se ubica en 121.58 puntos (2004=100). El indicador presenta una suba marginal de 0,2% con respecto a agosto de 2024 y la serie tendencia-ciclo cae 1,22%, detalla el CIF que dirige Sebastián Auguste en referencia al indicador que busca anticipar los cambios en la tendencia del ciclo económico del país.
Series desestacionalizadas
El ILCIF está construido para resumir y revelar los puntos de giro en el nivel de actividad económica representada por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) "en una forma más clara y convincente que cada uno de sus componentes porque suaviza las volatilidades propias de cada uno de ellos".
Los diez componentes del ILCIF son el Índice General de la Bolsa de Comercio (IGBC); el Merval Argentina (M.AR); el agregado monetario M1 (total); la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) -en todos los casos deflectados por inflación-; el precio FOB oficial de las habas de soja (USD/ton.); las ventas de autos a concesionarios; el despacho de cemento al mercado interno; el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la UTDT; el índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para minerales no metálicos (construcción) y el índice de Producción Industrial (IPI-FIEL) para siderurgia.
"La serie de referencia, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en su versión desestacionalizada, mostró una caída de 0,09% durante junio de 2025", detalla el reporte.
Series Tendecia-Ciclo.
Siempre en referencia al mes de agosto de 2025, el Índice de Difusión (IDCIF) se ubica en 20%. "Esto quiere decir que de las diez series que componen el Índice Líder, dos presentan variaciones positivas significativas: el precio de la soja FOB y la recaudación de IVA".
En lo referente a la serie de tendencia-ciclo utilizada como referencia (que presenta datos hasta junio de 2025), se observa que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cae 0.063% respecto del mes anterior.
