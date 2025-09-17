Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 17 de septiembre

El dólar cerró este miércoles con alzas en la mayoría de los bancos relevados. El blue avanzó a $1.450 para la compra y $1.470 para la venta, con una suba del 1,03%. En tanto, el MEP se ubicó en $1.483,13 y $1.484,31 respectivamente, lo que implicó un alza del 0,98.
Así cierra el dólar
En el Banco Nación, la divisa terminó a $1.485 para la venta, con un leve incremento. Valores similares se observaron en Banco Provincia, Santander, Galicia y Santa Fe, que ofrecieron el dólar a $1.490. En tanto, BBVA lo cerró en la misma línea, mientras que ICBC alcanzó los $1.490 con una suba intermedia.
Banco Bica ofreció la cotización más alta, a $1.495 para la venta, mientras que el Banco Macro lo posicionó en el mismo rango. El Banco Credicoop, en tanto, cerró con estabilidad en $1.485.
El MEP mostró una leve recuperación y cerró cerca de los $1.484.
Dólar MEP
El dólar MEP avanzó 0,79% y cerró en $1.484,31 para la venta, con un spread de apenas $0,78 entre compra y venta. Pese a las recientes bajas, la tendencia intradiaria mostró una recuperación que lo ubicó nuevamente por encima de la línea de los $1.480.
El dólar blue cerró en alza y volvió a ubicarse por encima de $1.470.
Dólar blue
En el mercado paralelo, el dólar blue subió 1,03% y se vendió a $1.470. La brecha con los financieros se mantuvo estable y el blue continúa siendo una referencia clave en la operatoria diaria del mercado informal.
