#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En Vivo Minuto a minuto

En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 17 de septiembre en Argentina

Las subas y las bajas se repartieron en los bancos este martes, mientras que el blue mantuvo su valor y el MEP retrocedió.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Thomas White
 12:02
 / 
Por: 

El martes finalizó con subas y bajas en el valor del dólar oficial dependiendo de los bancos, mientras que en el Blue se mantuvo estable. En el Nación finalizó a $1.480 para la venta y $1.430 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 17 de septiembre.

Minuto a minuto

Miércoles 17.09

09:18 Así abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.425 y $ 1.455 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.469 y el Contado con Liquidación en $ 1.482.

Miércoles 17.09

08:57 La cotización del dólar al cierre de los bancos este martes

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro