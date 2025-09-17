En vivo: así cotiza el dólar hoy miércoles 17 de septiembre en Argentina

El martes finalizó con subas y bajas en el valor del dólar oficial dependiendo de los bancos, mientras que en el Blue se mantuvo estable. En el Nación finalizó a $1.480 para la venta y $1.430 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 17 de septiembre.
Miércoles 17.09
09:18 Así abre el Blue
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.425 y $ 1.455 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.469 y el Contado con Liquidación en $ 1.482.
Miércoles 17.09
08:57 La cotización del dólar al cierre de los bancos este martes
