En vivo: así cotiza el dólar hoy martes 16 de septiembre en Argentina

El lunes finalizó con subas generalizadas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue subió $30. En el Nación finalizó a $1.475 para la venta y $1.425 para la compra, cifras en las que abre este martes 16 de septiembre.
Martes 16.09
10:31 Nuevo canje de deuda entre el Tesoro y el BCRA
El gobierno nacional dispuso la ampliación de una Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar y aprobó una operación de conversión de deuda con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) por hasta US$ 2.500 millones.
Lo hizo a través de la Resolución Conjunta 45/2025 de la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Hacienda, publicada hoy en el Boletín Oficial.
La medida establece la ampliación de la "Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento 31 de octubre de 2025" (LELINK D31O5). El monto de la ampliación será el necesario para la operación de conversión y no podrá superar un valor nominal original de US$ 2.500 millones.
Martes 16.09
09:09 A cuánto abre el Blue
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.425 y $ 1.455 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.488 y el Contado con Liquidación en $ 1.419.
Martes 16.09
09:05 La cotización del dólar en los bancos al cierre del lunes
