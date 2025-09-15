#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Cotizaciones

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 15 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este lunes.

Cotización del dólar en los principales bancos de Argentina este lunes. Foto: Reuters
 18:42
Por: 

El dólar cerró este lunes con un panorama de alzas en los distintos segmentos. En el mercado informal, el blue finalizó en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una variación de 2,11%. En paralelo, el MEP se ubicó en $1.475,27 y $1.475,96, con una suba de 0,33%.

Así cerró el dólar

En los bancos, las cotizaciones mostraron subas generalizadas. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta. En el Banco Provincia se posicionó en $1.430/$1.480, mientras que en el BBVA la cotización quedó en $1.430/$1.480.

El Banco Macro cerró en $1.430 para la compra y $1.490 para la venta, mientras que el ICBC mostró un spread de $77 al ubicarse en $1.415/$1.492. Por su parte, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos registraron valores de $1.430 para la compra y $1.480 para la venta, y el Banco Bica operó en $1.421/$1.479.

FILE PHOTO: U.S. one hundred dollar notes are seen in this picture illustration taken in Seoul February 7, 2011. REUTERS/Lee Jae-Won/File PhotoEl dólar MEP registró una suba de 0,33% en la rueda de hoy. Foto: Reuters

Dólar MEP

El dólar MEP se negoció en $1.475,27 para la compra y $1.475,96 para la venta, con una variación de 0,33%. El spread quedó en $0,69, reflejando estabilidad en la operatoria bursátil.

FILE PHOTO: A one hundred Argentine peso bill sits on top of several one hundred U.S. dollar bills in this illustration picture taken October 17, 2022. REUTERS/Agustin Marcarian/Illustration/File PhotoEl dólar blue cerró en $1.455 para la venta en el mercado paralelo. Foto: Reuters

Dólar blue

El dólar blue cerró en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una variación de 2,11%. El spread se mantuvo en $20, consolidando la presión en el mercado paralelo.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Dólar Hoy
Dólar blue
Banco Central
Banco Macro
Banco Nación
Banco BICA
Banco Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro