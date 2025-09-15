Así cerró el dólar en los bancos argentinos este lunes 15 de septiembre

El dólar cerró este lunes con un panorama de alzas en los distintos segmentos. En el mercado informal, el blue finalizó en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una variación de 2,11%. En paralelo, el MEP se ubicó en $1.475,27 y $1.475,96, con una suba de 0,33%.
Así cerró el dólar
En los bancos, las cotizaciones mostraron subas generalizadas. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.425 para la compra y $1.475 para la venta. En el Banco Provincia se posicionó en $1.430/$1.480, mientras que en el BBVA la cotización quedó en $1.430/$1.480.
El Banco Macro cerró en $1.430 para la compra y $1.490 para la venta, mientras que el ICBC mostró un spread de $77 al ubicarse en $1.415/$1.492. Por su parte, Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos registraron valores de $1.430 para la compra y $1.480 para la venta, y el Banco Bica operó en $1.421/$1.479.
El dólar MEP registró una suba de 0,33% en la rueda de hoy. Foto: Reuters
Dólar MEP
El dólarMEP se negoció en $1.475,27 para la compra y $1.475,96 para la venta, con una variación de 0,33%. El spread quedó en $0,69, reflejando estabilidad en la operatoria bursátil.
El dólar blue cerró en $1.455 para la venta en el mercado paralelo. Foto: Reuters
Dólar blue
El dólarblue cerró en $1.435 para la compra y $1.455 para la venta, con una variación de 2,11%. El spread se mantuvo en $20, consolidando la presión en el mercado paralelo.
