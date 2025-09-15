En vivo: así cotiza el dólar hoy lunes 15 de septiembre en Argentina

La semana pasada finalizó con subas generalizadas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue subió $15. En el Nación finalizó a $1.465 para la venta y $1.415 para la compra, cifras en las que abre este lunes 15 de septiembre.
Lunes 15.09
08:56 A cuánto abre el Blue
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.405 y $ 1.425 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.468 y el Contado con Liquidación en $ 1.481.
Lunes 15.09
08:47 La cotización del dólar al cierre de los bancos el viernes
