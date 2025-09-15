#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar hoy lunes 15 de septiembre en Argentina

La semana pasada finalizó con crecimientos en el oficial. El blue avanzó y el MEP también subió durante la jornada de este viernes.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Dado Ruvic
La semana pasada finalizó con subas generalizadas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue subió $15. En el Nación finalizó a $1.465 para la venta y $1.415 para la compra, cifras en las que abre este lunes 15 de septiembre.

Minuto a minuto

Lunes 15.09

08:56 A cuánto abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.405 y $ 1.425 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.468 y el Contado con Liquidación en $ 1.481.

Lunes 15.09

08:47 La cotización del dólar al cierre de los bancos el viernes

