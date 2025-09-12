En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 12 de septiembre en Argentina

El jueves finalizó con subas generalizadas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue subió $5. En el Nación finalizó a $1.440 para la venta y $1.390 para la compra, cifras en las que abre este viernes 12 de septiembre.
Viernes 12.09
10:05 A cuánto abrió el Blue
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.390 y $ 1.410 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.451 y el Contado con Liquidación en $ 1.446.
Viernes 12.09
09:12 La cotización del dólar al cierre de los bancos este jueves
