En vivo: así cotiza el dólar hoy viernes 12 de septiembre en Argentina

Se registraron incrementos del oficial en la mayoría de bancos. El blue avanzó $5 y el MEP registró una suba más marcada durante la jornada de este jueves.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Rick Wilking
 12:14
 / 
Por: 

El jueves finalizó con subas generalizadas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue subió $5. En el Nación finalizó a $1.440 para la venta y $1.390 para la compra, cifras en las que abre este viernes 12 de septiembre.

Minuto a minuto

Viernes 12.09

10:05 A cuánto abrió el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.390 y $ 1.410 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.451 y el Contado con Liquidación en $ 1.446.

Viernes 12.09

09:12 La cotización del dólar al cierre de los bancos este jueves

