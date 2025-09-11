Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 11 de septiembre

El dólar cerró este jueves con un panorama de alzas en todos los segmentos. En el mercado informal, el blue terminó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, con una variación de 0,36%. En paralelo, el MEP se ubicó en $1.438,01 y $1.438,90, con una mejora de 0,77%.
Así cerró el dólar
En los bancos, la tendencia fue positiva. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.390 para la compra y $1.440 para la venta, mientras que en el Banco Provincia se posicionó en $1.395/$1.445. El BBVA marcó $1.395/$1.445, con la mayor suba porcentual del día (0,70%).
El Banco Macro mantuvo la cotización en $1.385/$1.445, sin cambios, y el ICBC avanzó a $1.375/$1.442. Por su parte, Banco Galicia y Santander cerraron en $1.385/$1.435, mientras que Banco Credicoop se ubicó en $1.390/$1.440. En tanto, Banco Bica finalizó en $1.392/$1.449.
El dólar MEP subió 0,77% en la rueda bursátil.
Dólar MEP
El dólar MEP se negoció en $1.438,01 para la compra y $1.438,90 para la venta, con una variación de 0,77%. El spread quedó en apenas $0,89, mostrando firmeza en la operatoria bursátil frente a la dinámica del mercado paralelo.
El dólar blue cerró a $1.400 en la plaza paralela.
Dólar blue
El dólar blue cerró en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, con una suba de 0,36% en la jornada. El spread se mantuvo en $20, consolidando un mercado paralelo con tendencia alcista aunque moderada.
