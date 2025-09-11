#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 11 de septiembre

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas generalizadas, el blue avanzó $5 y el MEP registró una suba más marcada durante la jornada de este jueves.

Cotización del dólar en los principales bancos de Argentina este jueves.
 18:31
Por: 

El dólar cerró este jueves con un panorama de alzas en todos los segmentos. En el mercado informal, el blue terminó en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, con una variación de 0,36%. En paralelo, el MEP se ubicó en $1.438,01 y $1.438,90, con una mejora de 0,77%.

Así cerró el dólar

En los bancos, la tendencia fue positiva. En el Banco Nación, la divisa cerró en $1.390 para la compra y $1.440 para la venta, mientras que en el Banco Provincia se posicionó en $1.395/$1.445. El BBVA marcó $1.395/$1.445, con la mayor suba porcentual del día (0,70%).

El Banco Macro mantuvo la cotización en $1.385/$1.445, sin cambios, y el ICBC avanzó a $1.375/$1.442. Por su parte, Banco Galicia y Santander cerraron en $1.385/$1.435, mientras que Banco Credicoop se ubicó en $1.390/$1.440. En tanto, Banco Bica finalizó en $1.392/$1.449.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar MEP subió 0,77% en la rueda bursátil.

Dólar MEP

El dólar MEP se negoció en $1.438,01 para la compra y $1.438,90 para la venta, con una variación de 0,77%. El spread quedó en apenas $0,89, mostrando firmeza en la operatoria bursátil frente a la dinámica del mercado paralelo.

DOLARES, DOLAR, DOLLAR, DOLLAR, DAME DOLLA, DOLAR, BILLETE, CASH,El dólar blue cerró a $1.400 en la plaza paralela.

Dólar blue

El dólar blue cerró en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta, con una suba de 0,36% en la jornada. El spread se mantuvo en $20, consolidando un mercado paralelo con tendencia alcista aunque moderada.

