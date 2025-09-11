En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 11 de septiembre en Argentina

“La tasa de simultáneas del BCRA a 40% anual está cómodamente por arriba del 20-25% de las expectativas de inflación”, posteó el miércoles Salvador Vitelli. Es un dato técnico; significa que los bancos tienen una opción de liquidez cada cierre de jornada, en la que ya no cuentan con las Lefi para operar por faltas o sobrantes en su balance del día.