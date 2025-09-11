En vivo: así cotiza el dólar hoy jueves 11 de septiembre en Argentina

El miércoles finalizó con variaciones mixtas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue se sostuvo en su precio. En el Nación finalizó a $1.435 para la venta y $1.385 para la compra, cifras en las que abre este jueves 11 de septiembre.
Jueves 11.09
10:37 Luis Caputo procura equilibrios entre bancos y gobernadores
Hasta el 26 de octubre el gobierno debe afrontar tres licitaciones del Tesoro para renovación de deuda. Una relación más calmada entre la política monetaria y los acreedores bancarios, distiende la recesión y aleja fantasmas de “reperfilamiento”.
Son las señales que llegan mientras Luis Caputo firma acuerdos con las provincias (lo hizo con Chubut y Tucumán en las últimas horas). El ministro de Economía ocupa un lugar central en la política, más allá de la reposición de la cartera de Interior en la persona de Lisandro Catalán.
“La tasa de simultáneas del BCRA a 40% anual está cómodamente por arriba del 20-25% de las expectativas de inflación”, posteó el miércoles Salvador Vitelli. Es un dato técnico; significa que los bancos tienen una opción de liquidez cada cierre de jornada, en la que ya no cuentan con las Lefi para operar por faltas o sobrantes en su balance del día.
Jueves 11.09
09:22 Así abre el Blue
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.375 y $ 1.395 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.428 y el Contado con Liquidación en $ 1.436.
Jueves 11.09
09:18 La cotización del dólar al cierre de los bancos este miércoles
