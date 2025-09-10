Según INDEC, la canasta básica aumentó menos que la inflación: 1% en agosto

En agosto tanto la canasta básica alimentaria (CBA) como la canasta básica total (CBT) aumentaron 1%. Así lo informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Ambas mediciones se ubicaron por debajo del 1,9% que registró el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que también publicó este miércoles el INDEC, dando a entender que los parámetros mínimos para medir la indigencia y la pobreza avanzaron menos que la inflación general.
El comportamiento de este índice en agosto consolidó una baja en la tendencia respecto de meses anteriores, que registraron variaciones con picos en marzo, cuando la CBA avanzó 5,9% y la CBT 4%, y en julio había marcado un 1,9% en ambos casos.
En lo que va del año, la CBA acumula un incremento de 15,8%, y la CBT, de 13,3%. En tanto que la variación interanual alcanza al 23,5% en ambos casos, lejos de los registros de dos dígitos que dominaron buena parte de 2024.
El organismo estadístico desagregó los valores de la CBA y CBT para los cuatro tipo de hogares correspondientes al octavo mes del 2025.
Para un adulto equivalente la línea de indigencia quedó en $168.456, y la línea de pobreza, en $375.657.
Un hogar compuesto por tres integrantes —tomando como ejemplo una mujer de 35 años, un hijo de 18 y una madre de 61— necesitó $414.402 para cubrir la canasta básica alimentaria y $924.116 para la total.
En el caso de una familia de cuatro miembros —un varón y una mujer de alrededor de 30 años con dos hijos de 6 y 8—, los valores ascendieron a $520.529 y $1.160.780, respectivamente.
Finalmente, para un hogar de cinco integrantes —dos adultos de 30 años y tres hijos pequeños—, la canasta alimentaria trepó a $547.482 y la total a $1.220.885.
Las mediciones del organismo estadístico indican la incidencia de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas. En agosto, el rubro registró un aumento de 1,4%, también por debajo del nivel general de la inflación.
En los primeros ocho meses de 2025, el aumento fue de 19,7%, apenas dos décimas por encima del 19,5% del nivel general acumulado. Mientras que en la comparación con agosto de 2024, este rubro acumuló un alza de 27,8%, frente al 33,6% del IPC.
Si bien la medición de alimentos en la canasta básica no contempla la misma medición que el IPC, bien sabido es que el comportamiento de precios en este rubro explica en gran medida la influencia en los gastos mensuales, dado que es uno de los rubros de mayor incidencia para las familias que destinan a la compra de comida la mayor parte de ingresos.
La CBA, según explica el INDEC, mide los requerimientos mínimos en calorías y proteínas que necesita un varón adulto en edad activa. La lista incluye desde pan, fideos, carnes y lácteos, hasta frutas, verduras y bebidas. En tanto que la CBT suma bienes y servicios indispensables para la vida urbana, como transporte, vestimenta y tarifas, calculados a partir del coeficiente de Engel.
En la comparación mensual según los datos del INDEC, los alimentos que más aumentaron son frutas y verduras frescas como el tomate redondo que encabezó la lista con un incremento de 16,2%, seguido por el limón, que avanzó 13,2%, y la banana, con un 9,3%.
A estos se sumaron la manzana deliciosa y el pan de mesa, ambos con un aumento de 4,4%, además de las gaseosas de base cola (+3,6%), las hamburguesas congeladas (+3,3%) y el tomate entero en conserva (+3%).
El otro lado de la balanza lo marcaron los alimentos que redujeron sus precios en agosto. La lechuga fue el caso más notorio, con una caída del 20%. También bajaron la harina de trigo 000 (-3,9%), el arroz blanco simple (-2%), la papa (-1,7%), el pollo entero (-1,6%) y el agua sin gas (-1,6%).
En menor medida, retrocedieron los valores del huevo de gallina (-1,5%), el azúcar (-0,9%), las arvejas secas remojadas (-0,9%) y la cerveza en botella (-0,1%).
