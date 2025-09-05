Roald Báscolo, ministro de Trabajo de Santa Fe

Economía "fría" y una macro que "no está bien": cómo impacta el modelo nacional en el empleo

El funcionario de la cartera laboral advierte sobre la necesidad de un "reseteo" del plan que lleva adelante el gobierno central, porque la inflación ya deja de ser una preocupación y "hoy lo es la actividad económica y el trabajo". El impacto de las tasas de interés, la apertura de importaciones y el contrabando.