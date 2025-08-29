La economía nacional retrocedió un 0,5% durante el mes de julio
La medición de las Bolsas de Santa Fe y Rosario advirtió "la tercera tasa mensual negativa de manera consecutiva y la cuarta en lo que va del año". La comparación interanual es 3% positiva, pero se desacelera.
Los datos provienen de un informe del Centro de Investigación del Ciclo Económico. Crédito: REUTERS/Agustin Marcarian
Con "caídas significativas" en junio y julio, la actividad económica argentina marcó su "nivel más bajo del año". "El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) cayó un 0,5% en julio y registró la tercera tasa mensual negativa de manera consecutiva y la cuarta en lo que va del año".
No es un dato más. El indicador que elabora el Centro de Investigación del Ciclo Económico (Cicec) de los centros de estudio de las bolsas de Santa Fe y Rosario, es el más completo que se desarrolla en el país en el sector privado.
El informe llega en un punto de inflexión para la Argentina, que marcha en medio de turbulencias monetarias e institucionales, a elecciones trascendentes en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Comicios que definirán buena parte del rumbo que la política imprima a la gestión en la economía.
El reporte reconoce que la tasa de cambio interanual de la actividad económica continúa 3% en terreno positivo en julio. Incluso el indicador marca 0,1% por encima de diciembre del año pasado, "a pesar de los buenos registros de enero y febrero".
Monitor interanual de actividad económica.
Sin embargo, "en julio se repitió el patrón observado durante el mes previo, con variaciones mensuales negativas en la mayoría de los componentes del ICA-ARG. Entre ellos, destacan el deterioro en el sector industrial y en la masa salarial real del empleo privado registrado, junto con caídas significativas en las importaciones totales de bienes".
En el tablero de las mediciones intermensuales, los semáforos están en su mayoría entre amarillo y rojo. Apenas la recaudación nacional muestra un verde, que sin embargo se ve tenue. "El índice de difusión de series coincidentes se mantiene por debajo del 50%", advierten los expertos. Traducido: el deterioro alcanza a la mayoría de los sectores económicos bajo medición.
Monitor mensual de actividad económica.
El ICA-ARG muestra, en las comparaciones de junio a julio, que "solo dos de los diez indicadores presentan variaciones positivas, similar a lo ocurrido el mes pasado". En cambio, en la comparación interanual, "se observa que ocho de los diez indicadores se encuentran por encima del nivel registrado un año atrás".
Expectativas "limitadas"
Por otra parte, según el ILA-ARG (Índice Compuesto Líder de Actividad Económica de Argentina), que busca anticipar cambios en el ciclo económico, cayó un 0,6% y encadena cinco meses consecutivos de variaciones negativas.
"Durante el último mes, ocho de los doce indicadores líderes presentaron caídas, entre los que se destacan el Índice de Tipo de Cambio Real Multilateral, el índice de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en pesos constantes, y las Transferencias de Vehículos Usados, los cuales acumulan seis meses consecutivos de deterioro. Además, es importante mencionar la Registración de Maquinarias Nuevas y el Índice de Confianza en el Consumidor, las cuales cayeron por tercer y segundo mes consecutivo, respectivamente".
Índice Compuesto Líder de Actividad Económica.
Los analistas del Cicec explican que "las series con un aporte positivo considerable fueron la Base Monetaria y algunos sectores específicos de la industria, mientras que el Índice de Difusión de Expectativas de Empleo tuvo una variación prácticamente nula.
"En febrero de este año -recuerdan- la actividad económica se acercaba a niveles máximos previos, gracias a un buen ritmo de recuperación entre abril de 2024 y dicho mes. Sin embargo, a partir de allí comenzaron a observarse signos de agotamiento. El retroceso mensual de la actividad en julio evidencia la debilidad del consumo y la inversión, que se vieron desfavorecidos por las fluctuaciones de las tasas de interés luego de que se dejaran de renovar las LEFI (Letras Fiscales de Liquidez) a partir del 10 de julio. Al mismo tiempo, persisten las tensiones geopolíticas en el plano internacional, tanto a nivel bélico como arancelario, configurando un escenario global aún incierto. La volatilidad externa, sumada a los desequilibrios domésticos, limita la perspectiva de una recuperación sostenida en el corto plazo".
Caen las importaciones
En medio de las discusiones sobre la apertura del mercado en la economía, la medición del Cicec sobre importaciones totales de bienes advierten que "continúan con la caída iniciada en abril, mes que coincide con la implementación de la nueva política cambiaria. Durante julio se registró una variación mensual de -1,9% en este indicador, aunque la tasa de cambio interanual fue del 17,8%. Como contracara, las exportaciones crecieron durante los últimos tres meses, luego de un mal comienzo de año, lo cual permitió una recuperación de la balanza comercial, que en los primeros meses de 2025 había mostrado un fuerte deterioro".
Comportamientos por sectores
Cultivos extensivos. Registraron en julio -6,0%. "Las lluvias durante dicho mes demoraron las labores de cosecha de maíz particularmente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe". Respecto a igual mes del año pasado, esta serie es una de las que presenta un deterioro, con una caída del 5,9%.
Producción industrial. "Encadena cinco meses consecutivos de caídas mensuales. La variación en el séptimo mes del año fue de -0,7% intermensual y 0,6% respecto a igual mes del año pasado, lo que indica que se ubica en niveles prácticamente iguales a los de hace un año".
Construcción. La actividad "evidenció un nuevo retroceso el último mes, aunque leve, del 0,1%. A pesar de la merma de los últimos tres meses, esta serie se ubica un 9,1% por encima del registro de julio de 2024, sin embargo, persiste en los menores niveles de los últimos quince años (exceptuando el periodo de las restricciones por COVID-19)".
Ventas minoristas. "La estimación para julio da cuenta de una variación mensual del -0,8%. En este caso, las caídas mencionadas borraron la incipiente recuperación previa, llevando a la tasa de cambio interanual nuevamente a terreno negativo, con una caída del -4,9% estimada el último mes".
Patentamientos. Tuvieron su segunda caída mensual consecutiva (-1,7% en julio), aunque se mantienen en los niveles más elevados desde 2018. "La tasa de cambio interanual, si bien evidencia un aminoramiento en los últimos meses, se mantiene como la de mayor crecimiento, con un 47,0%".
Recaudación nacional. "Cortó con la seguidilla de datos negativos, obteniendo una tasa de cambio mensual positiva luego de cuatro meses. En julio, la recaudación creció un 0,7% mensual, con un importante impulso de los impuestos al comercio exterior (DGA), mientras que la recaudación por impuestos internos (DGI) mostró una leve recuperación"
Estancamiento laboral
"La evolución del número de asalariados privados registrados presenta un claro estancamiento, con una caída estimada para julio del 0,1%, lo que ubicaría al indicador en un nivel similar al de febrero". El reporte del Cicec aclara que "la variación interanual, en cambio, continúa siendo positiva, con un incremento estimado del 0,5% en los últimos doce meses". Sin embargo "el empleo asalariado registrado permanece alrededor de 140.000 puestos de trabajo por debajo del máximo histórico (agosto de 2023).
"Por su parte, la tasa de entrada al mercado laboral presenta una variación neutral en la estimación para el mes de julio, representando así uno de los pocos indicadores que no se deterioraron de manera notoria en lo que va del año. En la comparación con julio de 2024, se observa un crecimiento del 26,4%, equivalente a una suba de 0,42 puntos porcentuales en el nivel de la tasa (pasó de 1,59 en julio de 2024 al 2,01 el último mes)"
