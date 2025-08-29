#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar este viernes 29 de agosto en los bancos de Argentina

El oficial en los bancos mantuvieron estabilidad generalizada, el blue bajó $5 y cerró en $1.350, mientras el MEP retrocedió 1,13%

 13:12
 / 
Por: 

El jueves cerró con estabilidad generalizada en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue retrocedió $5. En el Nación bajó a $1.345 para la venta y $1.305 para la compra, cifras en las que abre este viernes 29 de agosto.

Minuto a minuto

Viernes 29.08

10:12 A cuánto abrió el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.330 y $ 1.350 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.344 y el Contado con Liquidación en $ 1.347.

Viernes 29.08

10:06 La cotización del dólar en cada banco al cierre del jueves

