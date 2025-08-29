En vivo: así cotiza el dólar este viernes 29 de agosto en los bancos de Argentina

El jueves cerró con estabilidad generalizada en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue retrocedió $5. En el Nación bajó a $1.345 para la venta y $1.305 para la compra, cifras en las que abre este viernes 29 de agosto.
Viernes 29.08
10:12 A cuánto abrió el Blue
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.330 y $ 1.350 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.344 y el Contado con Liquidación en $ 1.347.
Viernes 29.08
10:06 La cotización del dólar en cada banco al cierre del jueves
