En vivo: así cotiza el dólar este jueves 28 de agosto en los bancos de Argentina

El miércoles cerró con descensos generalizados en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue retrocedió $5. En el Nación subió a $1.360 para la venta y $1.320 para la compra, cifras en las que abre este jueves 28 de agosto.
Jueves 28.08
11:31 La cotización del dólar en cada banco
Jueves 28.08
10:04 A cuánto abrió el Blue
l dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.345 y $ 1.365 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.358 y el Contado con Liquidación en $ 1.354.
Jueves 28.08
09:51 La cotización del dólar en los bancos al cierre del miércoles
