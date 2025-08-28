#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar este jueves 28 de agosto en los bancos de Argentina

La mayoría de los bancos sufrieron caídas en el oficial, mientras el blue retrocedió $5.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Laszlo Balogh
 13:00
 / 
Por: 

El miércoles cerró con descensos generalizados en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue retrocedió $5. En el Nación subió a $1.360 para la venta y $1.320 para la compra, cifras en las que abre este jueves 28 de agosto.

Minuto a minuto

Jueves 28.08

11:31 La cotización del dólar en cada banco

Jueves 28.08

10:04 A cuánto abrió el Blue

l dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.345 y $ 1.365 para ambas cotizaciones. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.358 y el Contado con Liquidación en $ 1.354.

Jueves 28.08

09:51 La cotización del dólar en los bancos al cierre del miércoles

