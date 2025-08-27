#HOY:

Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 27 de agosto

Jornada con fuertes bajas en el sistema bancario, mientras el blue retrocedió $5 y el MEP mostró leves subas.

Los bancos tuvieron caídas generalizadas en sus cotizaciones. Foto: Reuters
 18:31
Por: 

El mercado cambiario cerró este miércoles 27 de agosto con variaciones marcadas en los distintos segmentos. El dólar blue retrocedió $5 y finalizó a $1.335 para la compra y $1.355 para la venta. En el sistema bancario hubo caídas de hasta $20 en algunas entidades, mientras que el dólar MEP mostró una leve alza al ubicarse en $1.356,40 para la compra y $1.356,98 para la venta.

Así cerró el dólar

En el Banco Nación la divisa cerró a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta. En el Banco Provincia, la cotización fue de $1.325 y $1.375 respectivamente. En tanto, el BBVA la ofreció a $1.325 para la compra y $1.365 para la venta.

En el Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, la divisa cerró en $1.345 para la compra y $1.375 para la venta. El Santander registró valores de $1.335 y $1.375, mientras que el Galicia y el Credicoop ofrecieron la divisa a $1.340/$1.380 y $1.335/$1.375, respectivamente.

El Banco Macro cerró en $1.335 para la compra y $1.379 para la venta. En el Bica se registraron $1.333 para la compra y $1.388 para la venta. En tanto, el ICBC presentó una cotización de $1.288,60 para la compra y $1.397,26 para la venta, con un spread superior a los $100.

FILE PHOTO: U.S. one hundred dollar notes are seen in this picture illustration taken in Seoul February 7, 2011. REUTERS/Lee Jae-Won/File PhotoEl dólar MEP mostró una suba marginal en la jornada cambiaria. Foto: Reuters

Dólar MEP

El dólar MEP mostró un leve repunte y se ubicó en $1.356,40 para la compra y $1.356,98 para la venta, con una variación positiva del 0,21% en la jornada.

FILE PHOTO: U.S. Dollar banknotes are seen in this illustration taken July 17, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoEl dólar blue cerró con un leve retroceso este miércoles. Foto: Reuters

Dólar Blue

En el mercado paralelo, el dólar blue cayó $5 y cerró a $1.335 para la compra y $1.355 para la venta, con un spread de $20 entre ambas cotizaciones.

