Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 27 de agosto

El mercado cambiario cerró este miércoles 27 de agosto con variaciones marcadas en los distintos segmentos. El dólar blue retrocedió $5 y finalizó a $1.335 para la compra y $1.355 para la venta. En el sistema bancario hubo caídas de hasta $20 en algunas entidades, mientras que el dólar MEP mostró una leve alza al ubicarse en $1.356,40 para la compra y $1.356,98 para la venta.
Así cerró el dólar
En el Banco Nación la divisa cerró a $1.320 para la compra y $1.360 para la venta. En el Banco Provincia, la cotización fue de $1.325 y $1.375 respectivamente. En tanto, el BBVA la ofreció a $1.325 para la compra y $1.365 para la venta.
En el Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos, la divisa cerró en $1.345 para la compra y $1.375 para la venta. El Santander registró valores de $1.335 y $1.375, mientras que el Galicia y el Credicoop ofrecieron la divisa a $1.340/$1.380 y $1.335/$1.375, respectivamente.
El Banco Macro cerró en $1.335 para la compra y $1.379 para la venta. En el Bica se registraron $1.333 para la compra y $1.388 para la venta. En tanto, el ICBC presentó una cotización de $1.288,60 para la compra y $1.397,26 para la venta, con un spread superior a los $100.
El dólar MEP mostró una suba marginal en la jornada cambiaria. Foto: Reuters
Dólar MEP
El dólar MEP mostró un leve repunte y se ubicó en $1.356,40 para la compra y $1.356,98 para la venta, con una variación positiva del 0,21% en la jornada.
El dólar blue cerró con un leve retroceso este miércoles. Foto: Reuters
Dólar Blue
En el mercado paralelo, el dólar blue cayó $5 y cerró a $1.335 para la compra y $1.355 para la venta, con un spread de $20 entre ambas cotizaciones.
