En vivo: así cotiza el dólar este miércoles 27 de agosto en los bancos de Argentina

El martes cerró con aumentos y caídas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue sufrió caídas. En el Nación subió a $1.370 para la venta y $1.330 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 27 de agosto.
En los bancos, las cotizaciones se movieron con subas y bajas. El dólar blue bajó $20 y cerró en $1.365.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.345 y $ 1.365 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.352 y el Contado con Liquidación en $ 1.354.
