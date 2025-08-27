#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar este miércoles 27 de agosto en los bancos de Argentina

En los bancos, las cotizaciones se movieron con subas y bajas. El dólar blue bajó $20 y cerró en $1.365.

El martes cerró con aumentos y caídas en el valor del dólar oficial en todos los bancos, mientras que en el Blue sufrió caídas. En el Nación subió a $1.370 para la venta y $1.330 para la compra, cifras en las que abre este miércoles 27 de agosto.

Minuto a minuto

Miércoles 27.08

09:09 A cuánto abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.345 y $ 1.365 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.352 y el Contado con Liquidación en $ 1.354.

Miércoles 27.08

09:08 La cotización del dólar en los bancos al cierre del martes

