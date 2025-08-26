#HOY:

En vivo: así cotiza el dólar este martes 26 de agosto en los bancos de Argentina

En los bancos, todas las entidades registraron fuertes incrementos de hasta $35 en la venta. El dólar blue subió $20 y cerró en $1.365.

El lunes cerró con importantes aumentos en el valor del dólar oficial en todos los bancos, al igual que en el Blue. En el Nación subió a $1.360 para la venta y $1.320 para la compra, cifras en las que abre este martes 26 de agosto.

Minuto a minuto

Martes 26.08

09:47 A cuánto abre el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.345 y $ 1.365 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.362 y el Contado con Liquidación en $ 1.361.

Martes 26.08

09:37 La cotización del dólar al cierre del lunes

