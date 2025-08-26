En vivo: así cotiza el dólar este martes 26 de agosto en los bancos de Argentina

El lunes cerró con importantes aumentos en el valor del dólar oficial en todos los bancos, al igual que en el Blue. En el Nación subió a $1.360 para la venta y $1.320 para la compra, cifras en las que abre este martes 26 de agosto.
En los bancos, todas las entidades registraron fuertes incrementos de hasta $35 en la venta. El dólar blue subió $20 y cerró en $1.365.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.345 y $ 1.365 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.362 y el Contado con Liquidación en $ 1.361.
