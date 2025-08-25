#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
En vivo: así cotiza el dólar este lunes 25 de agosto en los bancos de Argentina

Los dólares bancarios cerraron la semana pasada con leves alzas en la mayoría de las entidades, el dólar blue y el MEP registraron un incremento moderado.

Imagen ilustrativa. Crédito: REUTERS/Lee Jae-Won
 13:15
 / 
Por: 

El viernes cerró con leves aumentos en el valor del dólar oficial en la mayoría de los bancos, al igual que en el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.335 para la venta y $1.295 para la compra, cifras en las que abre este lunes 25 de agosto.

Lunes 25.08

11:35 La cotización del dólar en cada banco

Seguí en vivo la cotización del dólar en cada tipo de cambio.

Lunes 25.08

10:29 En cuánto abrió el Blue

El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.325 y $ 1.345 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.329 y el Contado con Liquidación en $ 1.333.

Lunes 25.08

10:09 La cotización del dólar al cierre del viernes en los bancos

Dólar Hoy
Dólar blue

