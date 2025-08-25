En vivo: así cotiza el dólar este lunes 25 de agosto en los bancos de Argentina

El viernes cerró con leves aumentos en el valor del dólar oficial en la mayoría de los bancos, al igual que en el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.335 para la venta y $1.295 para la compra, cifras en las que abre este lunes 25 de agosto.
Los dólares bancarios cerraron la semana pasada con leves alzas en la mayoría de las entidades, el dólar blue y el MEP registraron un incremento moderado.
El viernes cerró con leves aumentos en el valor del dólar oficial en la mayoría de los bancos, al igual que en el Blue. En el Nación se sostuvo a $1.335 para la venta y $1.295 para la compra, cifras en las que abre este lunes 25 de agosto.
Seguí en vivo la cotización del dólar en cada tipo de cambio.
El dólar “blue” se ofrecerá a $ 1.325 y $ 1.345 para ambas puntas. En tanto, el MEP lo hará en $ 1.329 y el Contado con Liquidación en $ 1.333.
