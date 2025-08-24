El vocero presidencial, Manuel Adorni, rompió el silencio oficial y se expresó de forma indirecta sobre la polémica abierta tras la filtración de los audios del extitular de ANDIS Diego Spagnuolo, quien acusa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, de pedir coimas a través de su armador Eduardo "Lule" Menem. A través de su cuenta de X, el funcionario afirmó: "El tiempo es el único juez que siempre revela la verdad. Fin".
Manuel Adorni es de los pocos miembros del Gobierno Nacional que rompieron el silencio sobre el tema. El breve mensaje llega en medio de la investigación judicial a cargo del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi a raíz de la denuncia que impulsó el abogado Gregorio Dalbón.
Manuel Adorni se pronunció en X sobre denuncia de coimas.
El letrado defensor de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó a los hermanos Milei, a Menem, a Spagnuolo y a Eduardo Kovalivker, propietario de la droguería Suizo Argentina, por los delitos de defraudación por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho activo y negociaciones incompatibles.
En las últimas horas, la justicia interceptó a Kovalivker en Nordelta y durante el allanamiento descubrió sobres con más de 260.000 dólares y 7 millones de pesos en efectivo en su vehículo. Lo propio ocurrió con Diego Spagnuolo, que fue localizado en una vivienda del partido bonaerense de Pilar donde llegó la Policía por indicación de terceros y allí se secuestró su teléfono celular.
Fuentes judiciales precisaron a la Agencia Noticias Argentinas que Spagnuolo se había mudado a ese lugar hacía poco tiempo y estaba dentro de un auto Volkswagen Nivus cuando lo encontraron los investigadores que secuestraron su celular para peritarlo. También se le secuestró una computadora y documentación.
"Medidas inmediatas"
Por su parte el diputado nacional Ricardo López Murphy expresó su profunda preocupación por los recientes escándalos de corrupción en el país y reclamó medidas inmediatas y contundentes. "Estoy impactado porque creo que el problema de la corrupción es en toda Latinoamérica quizás la parte más frágil de nuestras sociedades, es donde se filtra el crimen organizado y donde se muestra la vulnerabilidad del Estado", advirtió en diálogo con Radio Rivadavia.
En ese sentido, insistió en que el Gobierno debe actuar con firmeza: "He sugerido que la orden que dé el presidente sea entregar las contraseñas de celulares y computadoras inmediatamente. El que no entrega, presumimos. Eso aceleraría enormemente la acción de los fiscales".
El legislador cuestionó la falta de control en áreas sensibles del Estado: "No puede ser que pasemos de 80 mil a 1.400.000 pensiones por discapacidad. Hay provincias donde el 40% tiene pensión, eso no puede ser. Para tener la autoridad para sanear, lo primero que hay que tener es transparencia".
Asimismo, planteó la necesidad de auditorías exhaustivas: "Hay que poner un equipo de auditoría que evalúe cada caso y hacerle juicios penales a los médicos que hayan falseado diagnósticos. En el sector público la corrupción se detecta mirando dos cosas: la compra de bienes de capital y la compra de insumos".
Al ser consultado sobre el impacto de estos casos en la estabilidad política y económica, López Murphy remarcó: "Si se resuelve con transparencia, caiga quien caiga, va a ser muy importante. Pero si la sociedad cree que usted está en esa tranza, no hay forma de hacer el esfuerzo que hay que hacer". El diputado cerró con una advertencia clara: "El país necesita un esfuerzo inmenso de lucha contra la corrupción. En esto tiene que ser rápido, vamos a buscar las pruebas ya".
López Murphy expresó su profunda preocupación por los recientes escándalos de corrupción.
"El gobierno tendrá que dar explicaciones"
El analista político Aníbal Urios encendió las alarmas sobre el efecto de los recientes escándalos de corrupción que golpean al gobierno de Javier Milei, un espacio que había hecho de la bandera "anticorrupción" uno de sus principales pilares de campaña.
"Este es el gobierno que se jactaba de la anticorrupción. Bueno, en 18 meses tuvo la no entrega de millones de kilos de alimentos, después el escándalo de la criptolibra, luego lo de las valijas que no fueron revisadas en el aeropuerto como correspondía y de eso nunca más se habló. Y ahora tiene el escándalo de la fuga de dinero de los discapacitados, con coimas de laboratorios y droguerías, donde se vuelve a mencionar a la hermana del presidente. Explícame en qué punto estamos", lanzó Urios.
La preocupación radica en que, según señaló, circulan versiones que involucran directamente a la máxima autoridad del país: "Si el mismo Spagnuolo dice que él le había contado a Javier, que Javier estaba al tanto… Javier es el doctor Milei, el presidente de la Nación. ¿Qué duda cabe?".
Urios, sin embargo, se mostró cauto: "Yo no puedo decir si es así, si no lo es, si es por un audio o no. No lo puedo confirmar yo. Lo que sí creo es que el gobierno tendrá que dar explicaciones de alguna manera. Esto no se barre debajo de la alfombra".
En ese sentido, descartó que se trate de un armado opositor: "La opereta en tal caso sería entre ellos, porque no le vas a echar la culpa a la oposición ahora de que encontró esos hechos. Esto es un problema interno del gobierno, y lo que hay que analizar es qué impacto genera hacia afuera".
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.