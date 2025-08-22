Qué dicen los audios del exdirector Diego Spagnuolo que derivaron en allanamientos
Los audios atribuidos al exfuncionario, difundidos por el canal de streaming Carnaval y peritados por una empresa especializada, revelan un presunto entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo
En las grabaciones, Spagnuolo habla de recaudación ilegal ligada a medicamentos, señala a Karina Milei y a “Lule” Menem, y menciona a la droguería Suizo Argentina. La causa judicial ya generó allanamientos en la sede del organismo, en la droguería y en domicilios particulares.
El abogado Gregorio Dalbón denunció penalmente a los hermanos Milei, a Spagnuolo, a Eduardo Menem y a Jonathan Kovalivker.
Los audios que desataron la investigación
El escándalo que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzó con la difusión de audios que se le atribuyen a Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo del organismo.
En esos registros, el exfuncionario asegura que “me están desfalcando la Agencia” y describe un sistema de recaudación de dinero a partir de medicamentos y prestaciones vinculadas a la discapacidad.
Los audios fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval y luego peritados a pedido de Chequeado por la empresa BlackVOX, especializada en análisis forense de voz.
La compañía utilizó el software Forensia para comparar las grabaciones con registros públicos en YouTube de Spagnuolo y concluyó que existe una “fuerte evidencia” de que corresponden a la misma persona. “Con el nuevo audio dubitado se confirma que la voz del hombre es la misma de la indubitada”, explicaron textualmente.
En los registros, Spagnuolo afirma que dentro de la Agencia se instaló un esquema de recaudación que involucraba a prestadores, transportistas y, en especial, a la compra de medicamentos.
En ese marco, menciona a un hombre identificado como Garbellini, a quien describe como el encargado de “recaudar de los medicamentos y subir la guita arriba”, en alusión a que esos fondos irían presuntamente a funcionarios superiores.
El ex titular de la Agencia de Discapacidad denunció el cobro de coimas.
Nombres
Uno de los puntos más sensibles de los audios es que Spagnuolo asegura haber advertido al propio presidente Javier Milei sobre estas irregularidades. Según su relato, el mandatario estaba al tanto de las denuncias internas que señalaban a un circuito de recaudación ilegal en la Agencia.
En sus dichos, Spagnuolo apunta directamente a dos figuras clave del oficialismo: Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Eduardo “Lule” Menem, operador político y asesor cercano al presidente. Además, en varios tramos menciona a la droguería Suizo Argentina, una de las empresas más grandes del sector, cuyo presidente es Jonathan Kovalivker.
Según los audios, la compañía tendría un rol central en el esquema. Spagnuolo sostiene que la droguería habría presionado a otros proveedores para que aceptaran sobreprecios en medicamentos, aumentando el margen de recaudación. “Ahora tenés que poner el ocho, ya no es más el cinco”, sería la frase con la que, según el exfuncionario, se les exigía mayor aporte a los prestadores.
El exdirector incluso describe cómo se repartirían esos fondos: “El 1% se va a la operatoria, 1% para mí, y vos te llevaste el tres”. De esa manera, asegura que existía un sistema aceitado de cobros indebidos en perjuicio del Estado y de los prestadores de servicios de salud.
Tras la difusión de los audios, la Justicia ordenó una serie de allanamientos en la sede de la ANDIS, en la droguería Suizo Argentina y en más de diez domicilios particulares vinculados a la investigación. El objetivo fue recolectar documentación, computadoras y dispositivos electrónicos que permitan confirmar las acusaciones.
En paralelo, el abogado Gregorio Dalbón —quien en el pasado representó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— presentó una denuncia penal contra los hermanos Milei, Eduardo Menem, Diego Spagnuolo y Jonathan Kovalivker. La acusación se centra en el presunto delito de pago de coimas en la compra y provisión de medicamentos.
