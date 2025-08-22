Acusaciones cruzadas

Cristina Kirchner denunció a Milei por presunto esquema de coimas en la Agencia de Discapacidad

La ex presidenta publicó en X un mensaje donde vinculó a Javier Milei, su hermana y funcionarios de su entorno con supuestos retornos por la provisión de medicamentos para personas con discapacidad. Criticó además al Poder Judicial por encubrir irregularidades.