Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras filtración de audios

Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue corrido de su cargo de forma "preventiva" y "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".
La salida de Diego Spagnuolo se dio durante la discusión en el Congreso por la emergencia. Interviene el Ministerio de Salud.
Diego Spagnuolo, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), fue corrido de su cargo de forma "preventiva" y "frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral".
Así lo definió el gobierno de Javier Milei, que se vio forzado a la decisión luego de la filtración de un audio con su voz, en el cual se evidencia una presunta red de coimas en la compra de medicamentos.
La “limitación” se confirmó en el Boletín Oficial de este jueves con la publicación del Decreto 599/2025, donde además se corrió a Daniel María Garbellini, Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de ANDIS.
“Que la prevención de conductas contrarias a la integridad pública constituye un compromiso ineludible del ESTADO NACIONAL, no solo para evitar irregularidades administrativas y penales, sino también para reforzar los valores éticos que deban primar en el correcto desempeño de la función pública”, agrega el texto oficial en un pasaje.
La medida se da en la misma jornada en la cual la Cámara de Diputados aprobó la media sanción del rechazo al veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad aprobada por el Congreso.
“Si hay algo que no le importa a la oposición rancia, responsable de la destrucción de la Argentina en las últimas décadas, son los jubilados”, escribió en X en consonancia el portavoz de la presidencia.
Los archivos compartidos por el programa Data Clave de C5N muestran una voz adjudicada a Spagnuolo diciendo: "Hablé con el presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApps de Karina'”.
"¿Yo estoy denunciando el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita?" y agrega la voz y comenta: "Entonces, cuando yo vaya y toque a uno, me van a decir ¿flaco, todo bien, pero venís a pedir guita con estos delincuentes?".
Tras la destitución de Spagnuolo, el Gobierno anunció que el organismo quedará bajo la órbita de la cartera sanitaria mientras se designa un nuevo responsable para garantizar la continuidad de su funcionamiento.
La decisión de despedir a Spagnuolo se tomó horas después de que la oposición en la Cámara de Diputados, con Esteban Paulón y Leandro Santoro a la cabeza, presentara pedidos de interpelación y cuestiones de privilegio en su contra por el contenido de los audios difundidos en el canal C5N.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.