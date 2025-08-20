La sesión está convocada para las 12

Cuatro vetos, fondos para las provincias y $Libra: miércoles recargado en Diputados

Se espera una extensa sesión en la Cámara baja nacional y una nutrida manifestación que concentrará a personas con discapacidad, jubilados y otros sectores en las inmediaciones del Congreso. El gobierno insiste en que "no hay plata".