Despachos de comisión

El Senado dejó listos para tratar el financiamiento de las universidades y la emergencia en pediatría

La oposición logró dictaminar ambas iniciativas. El peronismo buscará llevarlas al recinto este mismo jueves pero necesitará acompañamiento ya que requiere de los dos tercios para habilitar el debate. El presidente Milei ya anticipó el veto si son sancionadas.