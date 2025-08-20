El Senado dejó listos para tratar el financiamiento de las universidades y la emergencia en pediatría
La oposición logró dictaminar ambas iniciativas. El peronismo buscará llevarlas al recinto este mismo jueves pero necesitará acompañamiento ya que requiere de los dos tercios para habilitar el debate. El presidente Milei ya anticipó el veto si son sancionadas.
La oposición acelera el tratamiento de emergencia pediátrica y financiamiento universitario en el Senado. Foto: HCSN.
El Senado dictaminó este martes los proyectos de emergencia pediátrica en el país y el financiamiento de las universidades nacionales. Ambas iniciativas, que ya fueron aprobadas en Diputados, podrán ser tratadas en el recinto, aunque el presidente Javier Milei adelantó que las vetará de ser sancionadas.
La oposición más dura, encabezada por el bloque de Unión por la Patria, intentará que el tratamiento en el hemiciclo se realice este mismo jueves, aunque para eso necesitará reunir los dos tercios necesarios para habilitar el debate ya que no se cumple el plazo de una semana desde la firma de los despachos.
La intención de la bancada peronista no parece contar con el respaldo de los aliados del radicalismo y bloques federales, que optarían por respetar los plazos y que se convoque formalmente a sesión la próxima semana, que otorgaría también la posibilidad de incluir el rechazo de la Cámara baja a los vetos presidenciales en caso de quedar firme este miércoles.
El oficialismo, en tanto, buscando desalentar las iniciativas, en línea con el programa económico de Milei, solicitó un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) con los cálculos hechos sobre el impacto fiscal, que fue presentado por el jujeño Ezequiel Atauche, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Dos dictámenes en Salud
En primer término se reunió el plenario de comisiones de Salud, de Población y de Presupuesto y Hacienda para trabajar sobre el proyecto que declara año la emergencia sanitaria en la salud pediátrica y en las residencias nacionales en salud.
La presidente de la Comisión de Salud, Lucía Corpacci, encabezó el encuentro puntualizando la situación del Garrahan que, "es un hospital que tiene 4.600 trabajadores, por año se realizan 610.000 consultas, egresan más de 28.000 pacientes y forma a más de 1.800 residentes por año y es el hospital más federal".
Tras el debate, el plenario pasó a la firma el dictamen con el texto de la media sanción de la Cámara de Diputados del pasado 6 de agosto y se sumó otro con modificaciones motorizado por la senadora chubutense Edith Terenzi.
La emergencia pediátrica pone el foco en el caso del Hospital Garrahan. Foto: HCSN.
El proyecto con dictamen de mayoría que acompaña al que vino de Diputados busca dar prioridad de recursos presupuestarios para insumos, infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnología médica y para personal esencial. Aborda una recomposición salarial y condiciones laborales para profesionales de especialidades críticas. Y establece que el personal de salud no tenga que pagar ganancias cuando se dedica a actividades críticas, cuando realiza horas extras y cuando realiza guardias..
Respecto al último punto difiere el proyecto de la senadora Terenzi, que también fue puesto a disposición para la firma de los presentes. "No estamos en condiciones de generar una nueva grieta entre los trabajadores y exceptuar a los de la salud del impuesto a las ganancias frente al resto de los trabajadores argentinos", sostuvo y expresó además sus diferencias con las funciones de la comisión evaluadora.
Terenzi presentó un proyecto alternativo con discrepancias sobre exenciones fiscales para profesionales de la salud.
Al presentar su propuesta, la chubutense se refirió a la posibilidad de que al igual que las normas previamente sancionadas sea rechazado por Milei. "Todos involucramos gran parte de nuestro tiempo, los que nos dedicamos a seguir los asuntos que se tratan en este Congreso, y terminamos con una con un muro que son los vetos del Poder Ejecutivo", argumentó y luego pidió: “Hagamos lo posible para que este reclamo sea racional y sea posible”.
De inmediato, desde la oposición indicaron que un dictamen con modificaciones podría retrasar la sanción de la ley. La voz cantante fue la del formoseño José Mayans: “Este proyecto modifica la ley y vuelve a Diputados y el Garrahan necesita esto ya, ahora,como dice l artículo 1: Emergencia”. En la misma línea reaccionó, Martín Lousteau, señalando que la urgencia no está dada "solo por la ausencia de recursos y bajos salarios, sino porque son quienes atienden a los niños con patologías complejas de toda la Argentina”.
Universidades volverá al recinto
En segundo término tuvo lugar el plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda donde se dictaminó el proyecto de financiamiento universitario aprobado por Diputados.
El presidente de la comisión de Educación, Eduardo "Wado" de Pedro, destacó que la ley busca traer "una solución para paliar la situación de urgencia que tiene el sistema", a la vez de "garantizar la protección, sostenimiento y financiamiento" de las universidades.
El Senado vuelve a tratar el financiamiento universitario tras el veto en 2024. Foto: HCSN.
Al explicar el proyecto señaló que tiene características similares al que ya fue vetado en 2024, aunque reparó en que el actual fue redactado por los rectores que integran el CIN. Propone elevar el presupuesto al 1 por ciento del PBI para gastos de funcionamiento y salarios docentes y no docentes. También propone otorgar una suma especial para la creación de carreras estratégicas, incorporar al básico las sumas no remunerativas y no bonificables percibidas y convocar a paritarias.
Otro de los puntos se refiere a la polémica surgida el año pasado en torno a las auditorías de gastos. El texto plantea que sea la Auditoría General de la Nación (AGN) el organismo encargado de realizar el control administrativo externo de las instituciones universitarias de gestión estatal y remitir al Congreso los informes producidos y el plan de seguimiento y control.
Lousteau fue uno de los impulsores del proyecto, atando la problemática universitaria se debe a la falta de presupuesto desde 2023. De esa fecha a esta parte dijo que "el salario docente y las transferencias están casi 30% por debajo" .
Por su parte, la mendocina Anabel Fernández Sagasti dijo que le “extraña” que en este Senado “no se pueda distinguir el valor de tener una universidad pública en cada provincia”. “Tenemos que darle oportunidades de crecimiento a miles de pibes”, exhortó.
La defensa del oficialismo fue de Atauche, quien sostuvo que “puede haber un presupuesto con déficit o con superávit. Nosotros en este gobierno preferimos un presupuesto con superávit. El año pasado el primer artículo de la Ley de Presupuesto ya decía déficit cero y este también volver a decir déficit cero”, concluyó el jefe de bancada de La Libertad Avanza.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.