La emergencia en ciencia y tecnología llegará a la Cámara de Diputados
Con el aval de un amplio arco opositor, el proyecto obtuvo dictamen este miércoles. Referentes de institutos de Santa Fe hablan de "catástrofe" de "las políticas nacionales" para "el sector científico y universitario".
En la sesión del 12 a 0 que la Cámara de Diputados de la Nación celebró el 6 de agosto, en la que dio media sanción a varias leyes incómodas para el gobierno nacional (financiamiento al Garrahan y a universidades), rechazó decretos del Ejecutivo (disolución de Vialidad) y emplazó a comisiones para el tratamiento de varios proyectos impulsados por una amplia oposición, tuvo especial protagonismo la situación del Sistema de Ciencia, tecnología e innovación para el que se viene pidiendo la declaración de emergencia.
En aquella jornada se acordó un emplazamiento a las comisiones que intervienen en la materia, entre ellas Presupuesto y Hacienda que preside el libertario José Luis Espert. La reunión, junto con Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a cargo de Daniel Gollán (UxP), fue este miércoles y hubo dos dictámenes: uno de mayoría con 44 firmas y uno en minoría con 16. Así, el tema está listo para ser tratado en el recinto cuando se realice la próxima sesión. ¿Cuándo? El 20 o el 27 de agosto.
"Desmantelamiento"
Mientras esto ocurría, se conoció un documento que lleva la firma de investigadores principales de Conicet-Santa Fe, en realidad de los principales referentes de los institutos que componen el Centro Científico Tecnológico quienes manifiestan "alarma sobre las consecuencias de catástrofe que adquieren las políticas nacionales para el sector científico y universitario".
El planteo no es nuevo, se viene haciendo en distintos ámbitos, en cada entrevista periodística, manifestación pública y reunión de comisiones en la que participan representantes y funcionarios de distintas provincias.
Este pronunciamiento es particular de Santa Fe: "Sentimos la responsabilidad de establecer con claridad que el bienestar de los ciudadanos argentinos y la construcción de un país con fortaleza, que pueda resolver los problemas y planificar su desarrollo, están inexorablemente atados a la inversión en ciencia y tecnología. Tal inversión es una llave maestra que permite la formación de recursos humanos de excelencia y la generación de conocimiento, procedimientos metodológicos y estrategias racionales sólidas para mejorar procesos productivos actuales y generar otros nuevos en los distintos ámbitos de un mundo marcadamente dinámico en cuanto al mercado, caracterizado por las continuas variantes tecnológicas de producción como por los problemas emergentes respecto a lograr la sustentabilidad de las actividades", expone el texto que lleva la firma, entre otros, de Pío Aguirre (INGAR), Hugo Aimar (IMAL), Orlando Alfano (INTEC), Alberto Cardona (CIMEC) y Raquel Chan (IAL).
Como se dijo, el planteo tiene una mirada eminentemente local. No es para menos: "Santa Fe es la cuna del primer Instituto del CONICET en el país, el INALI en 1962. Santa Fe tuvo un cambio de escala en el contexto de la Ciencia y Tecnología Nacionales con la creación del INTEC hace 50 años, en 1975, y su desarrollo de las tecnologías y las ciencias básicas asociadas a la construcción de la Planta Piloto de Agua Pesada. En 1978 se crea el INCAPE, con su contribución en el área petroquímica".
"No sin superar momentos difíciles, el sistema creció desde entonces incorporando institutos en las temáticas de las ciencias biológicas y de las exactas y naturales, hasta adquirir hoy una solidez multidisciplinar sustentada en el desarrollo científico, la cooperación con las Universidades en la formación de Recursos Humanos y la creación y crecimiento de un Parque Tecnológico que constituye un pilar relevante para la producción provincial y la principal fuente de ingreso de divisas por exportaciones de la ciudad", explican.
"Nuestras vidas y carreras estuvieron, austera y comprometidamente dedicadas a sostener y mejorar este entorno que siempre consideramos virtuoso académicamente, socialmente y económicamente. Por esto, analizamos con dolor que se está atentando y poniendo en peligro de continuidad instituciones que adquirieron una relevancia estratégica esencial para el bienestar de la región, enclavada en el corazón del sistema productivo económico del país", añade el documento. Advierte también sobre las distintas modalidades del "desmantelamiento" que vienen ocurriendo en los últimos meses: "En personas altamente capacitadas que emigran, en insumos para investigación que ya no podemos adquirir, en proyectos de investigación cada día más complicados de continuar activos, en equipos que no podemos actualizar y en el deterioro en la formación de los recursos humanos que una Universidad y sistema científico-académico desfinanciados no podrán seguir generando".
Más adelante piden a "los responsables de los distintos estamentos de gobierno, legisladores y legisladoras de todos los sectores y jurisdicciones, actores de la producción y la industria y a toda la sociedad que incluyan estos temas en sus agendas de trabajo". Suscriben el texto, además de los ya citados, Laura Cornaglia (INCAPE), Héctor Goicoechea (FBCB-UNL), Daniel González (IAL), Luis Gugliotta (INTEC), Alberto Iglesias (IAL), Gregorio Meira (INTEC), Eduardo Miró (INCAPE), Hugo Ortega (ICIVET), Carlos Querini (INCAPE), Jorge Reinheimer (INLAIN), Ulises Sedrán y ().
Qué dice el proyecto
El dictamen de mayoría que se firmó en Diputados fue impulsado por y propone declarar la emergencia del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación () durante el ejercicio fiscal vigente, con el objetivo de garantizar las responsabilidades del Estado en esta materia.
Establece que el Poder Ejecutivo debe cumplir con los niveles de inversión previstos en leyes anteriores, incluso si la recaudación fiscal cae, asegurando al menos el mismo monto que el año anterior. Además, exige que cualquier recorte previo sea revertido y que se aplique la cláusula de progresividad si los ingresos superan lo presupuestado.
Científicos advierten sobre el "desmantelamiento" que se manifiesta en "personas altamente capacitadas que emigran, en insumos para investigación que ya no podemos adquirir y en proyectos de investigación cada día más complicados de continuar activos".
También exige que se respete el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, y que se convoque al y al para revisar la ejecución presupuestaria y garantizar la equidad federal en la asignación de recursos. Estas medidas buscan sostener el sistema científico nacional frente a la crisis actual.
La caída de salarios, la crisis presupuestaria que atraviesa el CONICET y la consecuente imposibilidad de sostener proyectos de investigación están presentes en el diagnóstico que sostiene el dictamen, que incluye firmas de Unión por la Patria Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Frente de Izquierda.
