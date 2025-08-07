Reclamos de provincias, $Libra y emergencias: la agenda de Diputados sigue en comisiones

En doce a cero calcularon los medios este jueves el resultado de la maratónica sesión de la Cámara de Diputados de la Nación en la que un amplio sector de voces opositoras propinaron ese número de reveses al gobierno de Javier Milei.
Los coletazos de la extensa sesión de este miércoles en la Cámara baja se sentirán durante la semana próxima cuando, entre otras, vuelva a reunirse Presupuesto y Hacienda.
El miércoles, desde el mediodía y hasta bien avanzada la noche, se aprobaron la emergencia en salud pediátrica (Ley Garrahan) y en el sistema de residencias (159 votos a favor), además del financiamiento universitario y aumento a docentes del sector (158 adhesiones). En todos los casos se trata de proyectos con media sanción, por lo cual para convertirse en ley deben ser avalados por el Senado, y luego quedar expuestos a la posibilidad de un veto del Poder Ejecutivo.
En tanto se rechazaron cinco decretos anclados en las facultades delegadas de la Ley de Bases que transformaban, fusionaban o eliminaban varios organismos, entre ellos el Inti, el Inta y Vialidad.
¿Cuáles son los otros cinco temas que llevan al cifra de "derrotas" a doce? Son asuntos, también incómodos para el Ejecutivo nacional, en los que se logró emplazar a comisiones que funcionarán a full durante la semana próxima.
Se trata de los dos proyectos impulsados por los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles. La primera se tratará en la (prácticamente paralizada) Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, el próximo miércoles a las 12; mientras que la que tiene que ver con el impuesto a los combustibles líquidos se discutirá en un plenario de Presupuesto junto a la de Energía y Combustibles (a cargo de Lorena Villaverde) ese mismo día a las 16.
Ambos proyectos tuvieron media sanción del Senado (por 56 votos a favor y uno en contra) en la sesión convocada por la oposición del 10 de julio pasado.
El segundo emplazamiento fue para la emergencia en Ciencia y Tecnología. Para ello se deberá convocar, el miércoles a las 14, al plenario de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (a cargo de Daniel Gollán) donde ya obtuvo dictamen favorable, y de Presupuesto y Hacienda (con Espert a la cabeza) a fin de tratar un proyecto de ley que busca declarar la emergencia del sector que viene reclamando por el desfinanciamiento de programas y la migración de profesionales por los magros ingresos y las limitadas condiciones de trabajo. La emergencia apunta a que se cumpla con la Ley 27.614, votada en 2021 que estableció un financiamiento progresivo y sostenido para el sector, de manera de alcanzar un 1% del PBI en 2032. A su vez, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo recomponga las partidas que correspondan y, por otro lado, convoque al Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT) y al Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación (COFECYT) para analizar la ejecución presupuestaria.
El tercer emplazamiento es a las comisiones de Acción Social y Salud Pública (a cargo de Pablo Yedlin), y (una vez más) Presupuesto y Hacienda para analizar, el miércoles a las 10.30, el proyecto de ley sobre Plan Nacional de Alzheimer, impulsado por Facundo Manes. La iniciativa propone la creación de una política pública integral para abordar esta y tras demencias, con eje en la prevención, el diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el acompañamiento de los pacientes. Además, contempla medidas específicas de apoyo y orientación para familiares y cuidadores, reconociendo su rol central en la atención cotidiana.
Luego de pasados los 90 días de su creación y de que el gobierno nacional estime que ya venció su plazo de funcionamiento, la comisión investigadora del Caso $Libra volverá al ruedo. En la sesión de Diputados se aprobó un emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por el santafesino Nicolás Mayoraz) y de Peticiones, Poderes y Reglamento (a cargo de Silvia Lospennato-PRO) para que traten un proyecto que busca modificar aspectos de la comisión investigadora, de modo que pueda continuar en marcha y se definan sus autoridades de una vez. La cita será el martes a las 17. El proyecto busca destrabar la situación de la comisión en torno a tres aspectos: la designación de su presidente; el quórum y la mayoría necesaria para resolver; y el plazo de funcionamiento de la misma. En realidad la comisión fue creada en el mes de abril, poco después de conocerse detalles de la criptoestafa que podría salpicar a las máximas autoridades nacionales. Pero su funcionamiento efectivo no prosperó ante la imposibilidad de elegir un presidente: un empate entre oposición y oficialismo volvió imposible esa tarea y con este nuevo impulso se busca barajar y dar de nuevo para habilitar una investigación en la Cámara de Diputados.
