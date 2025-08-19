Renovación parcial del Congreso

El armado de listas para octubre muestra el nuevo mapa político

La Libertad Avanza oscila entre "puros" y aliados estratégicos, y suma mediáticos. El peronismo construyó unidad gestionando tensiones internas y estrena marca. Más temprano que tarde, se prueba la opción de centro que ensayan gobernadores. Cómo se posiciona la izquierda.