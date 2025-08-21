Por presuntas irregularidades

El Gobierno nacional intervino la Agencia Nacional de Discapacidad y designó a un nuevo interventor

Tras la filtración de audios que comprometen al exdirector Diego Spagnuolo en presuntas maniobras de corrupción, el Ejecutivo desplazó al funcionario y designó al médico Alejandro Vilches para auditar el organismo y revisar las pensiones por invalidez.