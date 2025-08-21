Súper jueves en el Senado: Garrahan, universidades y decretos presidenciales
El encuentro, que establece una agenda que sigue de cerca el gobierno de Javier Milei, fue acordado en la reunión que presidentes de bloque mantuvieron el miércoles con la vicepresidenta y titular de la Cámara, Victoria Villarruel.
Alejada del círculo íntimo del gobierno nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel presidirá una nueva sesión ordinaria del Senado en la que se debatirán temas candentes para el Ejecutivo. Crédito: Xinhua/Martín Zabala
La actividad política no da tregua y con dos frentes electorales calientes como los que se vienen el 7 de septiembre en las legislativas de la provincia de Buenos Aires y el 26 de octubre con las intermedias nacionales , todos los temas parecen haberse puesto sobre la mesa.
La actividad legislativa atraviesa semanas de ebullición: así como este miércoles se vivieron 12 horas de tensión en la Cámara de Diputados, donde se logró revertir un veto presidencial (emergencia en discapacidad) y blindar otro (recomposición previsional), este jueves es el turno del Senado que llevará al recinto, en sesión ordinaria, una larga agenda incómoda para el gobierno de Javier Milei. Si, incómoda es la palabra que más se repite para definir las últimas sesiones y reuniones de comisión.
A partir de esa hora, la Cámara alta que preside Victoria Villarruel, pondrá en debate la emergencia sanitaria en Pediatría con la crisis del Hospital Nacional Garrahan como telón de fondo; el financiamiento universitario y recomposición del salario docente a partir de una propuesta impulsada por las y los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional , y una serie de decretos presidenciales que se buscará revertir.
Ambos proyectos de ley vienen con media sanción de Diputados y tienen dictamen de comisión, por lo que están listos para ser tratados en el recinto de sesiones.
También analizará la Cámara alta, por impulso de la oposición, el rechazo a varios decretos presidenciales por los que fueron intervenidos organismos públicos. Se trata del 351/2025 (Banco Nacional de Datos Genéticos), el 340/2025 (Marina Mercante) y el 345/2025 (Instituto Nacional del Teatro, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares), 461/2025 (Vialidad Nacional, Agencia Nacional de Seguridad Vial y Comisión Nacional de Regulación del Transporte) y el 462/2025 (INTI e INTA, entre otros).
Imagen ilustrativa. Senado de la Nación Argentina. Crédito: Senado de la Nación.
Al igual que el miércoles, cuando se movilizaron jubilados y personas con discapacidad al Congreso, se esperan marchas para este jueves: allí estarán trabajadores del Garrahan, de Transporte en repudio al cierre de Vialidad Nacional, del Inta y el Inti.
