Movilizaciones fuera del Congreso

Súper jueves en el Senado: Garrahan, universidades y decretos presidenciales

El encuentro, que establece una agenda que sigue de cerca el gobierno de Javier Milei, fue acordado en la reunión que presidentes de bloque mantuvieron el miércoles con la vicepresidenta y titular de la Cámara, Victoria Villarruel.