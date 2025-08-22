Investigación judicial

Por presuntas coimas: allanaron la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentino

Los operativos empezaron durante la madrugada. Hay más de 15 organismos y domicilios particulares allanados. Los procedimientos se hicieron en la causa por los audios en los que el ex titular de la Agencia de Discapacidad denunció el cobro de coimas.