Por presuntas coimas: allanaron la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentino

Los operativos empezaron durante la madrugada. Hay más de 15 organismos y domicilios particulares allanados. Los procedimientos se hicieron en la causa por los audios en los que el ex titular de la Agencia de Discapacidad denunció el cobro de coimas.
La Justicia Federal ejecutó una serie de allanamientos que pusieron bajo la lupa a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a la droguería Suizo Argentina y a una decena de domicilios particulares.
La medida se enmarca en una causa por supuestos pedidos de coimas vinculados a la provisión de medicamentos. La irregularidad fue revelada a partir de audios atribuidos al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
La investigación, impulsada por el fiscal Franco Picardi y ordenada por el juez federal Sebastián Casanello, comenzó con al menos 14 allanamientos en la madrugada del viernes 22 de agosto de 2025. Estos procedimientos incluyeron la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad, la droguería Suizo Argentina y varios inmuebles relacionados con los involucrados
Uno de los operativos más relevantes tuvo lugar en una casa del barrio privado Nordelta. Allí fue interceptado Emmanuel Kovalivker, directivo de la droguería, cuando intentaba escapar en su vehículo. La Policía secuestró sobres con unos US$ 200.000 en efectivo, junto con anotaciones y su teléfono celular
En ANDIS y en domicilios ligados a Spagnuolo y a Daniel Garbellini —ex director de Acceso a los Servicios de Salud del organismo— se incautaron computadoras, documentación, expedientes y dispositivos electrónicos. Sin embargo, en los inmuebles en cuestión no se encontraron a Spagnuolo ni a Garbellini
Las medidas no incluyeron órdenes de detención, sino que buscaron recolectar pruebas materiales, como teléfonos, dispositivos y documentación relevante para avanzar en la causa
La causa judicial estalló tras la difusión de audios en el canal de streaming “Carnaval” (programa Data Clave). En ellos, una voz atribuida a Diego Spagnuolo detalla un supuesto esquema de recaudación ilegal de fondos ligado a licitaciones de medicamentos.
Según esos audios, la droguería Suizo Argentina —con vínculos con el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados— era una pieza clave en la operatoria
Spagnuolo menciona: “La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘ahora ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8... lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia’”
En otro fragmento, indica que parte del dinero sería para Karina Milei, secretaría general de la Presidencia, y el resto para la operatoria interna: “A Karina le llega el 3 % y el 1 % se va en la operatoria”, sugiere Spagnuolo
Además, afirma haber informado directamente al presidente Javier Milei sobre la situación: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”
A raíz de estas revelaciones, el Gobierno decidió removerlo preventivamente de su cargo como director de la ANDIS
La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, quien acusó a Diego Spagnuolo, Karina Milei, Eduardo “Lule” Menem y Emmanuel Kovalivker de delitos como cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, infracción a la ley de Ética Pública y posible asociación ilícita
El juez Casanello delegó la instrucción del caso en el fiscal Picardi, quien también ordenó el secreto del sumario
